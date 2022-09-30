北市牛排館火警 20分鐘撲滅火勢、1婦人驚嚇送醫

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台北市大安路一段附近一家位在2樓的牛排館30日下午發生火警，警消約20分鐘內撲滅火勢，初估燃燒面積約4平方公尺，所幸未釀人員傷亡，僅一名婦人因受到驚嚇送醫。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年9月30日

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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市大安路一段附近一家牛排館今天下午發生火警，爐具、排油煙管等遭燒毀，警消約20分鐘內撲滅火勢，初估燃燒面積約4平方公尺，未釀人員傷亡，一名婦人受驚嚇無傷送醫。

台北市警消下午5時27分獲報，大安路一段附近有火警，立即調派24輛消防車、3輛救護車、4輛指揮車，共84名消防救護人員到場。

消防員到場發現，起火地點位於2樓牛排館，立即拉水線搶救、疏散人員，經查，內部並無人員，警消在下午5時44分撲滅火勢，初步估計燃燒面積約4平方公尺，包含爐具、排油煙管遭燒毀。

警消指出，火警發生時，有一名婦人受到驚嚇，經現場救護員評估無傷，為求謹慎，仍把婦人送往醫院檢查。詳細起火原因仍待進一步調查、釐清。（編輯：李錫璋）1110930