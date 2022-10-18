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跨國爭女童案裁定交付義大利父違憲 最高法院發回更裁

2022/10/18 14:42（10/18 15:21 更新）
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台灣詹姓女子與義大利籍藍姓男子（圖）爭取女童監護權案，憲法法庭認定最高法院未審酌未成年子女意願違憲，發回最高法院審理。（中央社檔案照片）
台灣詹姓女子與義大利籍藍姓男子（圖）爭取女童監護權案，憲法法庭認定最高法院未審酌未成年子女意願違憲，發回最高法院審理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北18日電）台義跨國爭女童案，憲法法庭認定最高法院未審酌未成年子女意願違憲，發回最高法院審理。最高法院審理後，今天廢棄原裁定，發回台北地方法院更為裁定。

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台灣詹姓女子與義大利籍藍姓男子爭取女童監護權案，台北地方法院裁定詹女須交付女童給藍男，詹女不服提起抗告，最高法院今年2月間駁回抗告確定。詹女向憲法法庭聲請終局裁定裁判憲法審查。

憲法法庭認為，最高法院的確定終局裁定關於未成年子女最佳利益判斷，牴觸憲法保障未成年子女人格權及人性尊嚴意旨，判決原裁定應予廢棄，發回最高法院。（編輯：方沛清）1111018

台灣詹姓女子（圖）與義大利籍富商打官司爭取女兒監護權。（中央社檔案照片）
台灣詹姓女子（圖）與義大利籍富商打官司爭取女兒監護權。（中央社檔案照片）
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