台中大里男子酒駕闖紅燈 失控衝入店家3人送醫

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28歲李姓男子25日清晨酒後駕車，行經台中市大里區永隆路時，疑似闖紅燈且為了閃避機車，失控撞上路旁號誌燈，再衝進路邊的洋酒店。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月25日

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）28歲李姓男子今天清晨酒後駕車，行經台中市大里區永隆路時，疑似闖紅燈且為了閃避機車，失控撞上路旁號誌燈，再衝進路邊的洋酒店，車上3人受傷送醫，李男酒測值超標送辦。

台中市霧峰警分局調查，李男今天清晨6時32分，駕車經台中市大里區永隆路，疑似闖紅燈，但右側有機車駛來，為閃避機車，方向盤失控，車子撞上路旁號誌燈，接著又撞進路旁洋酒行。

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碰撞聲產生的巨大聲響，驚嚇到附近住戶，紛紛出門查看，車子衝進洋酒行，鐵捲門、玻璃門全遭撞壞，店內洋酒破裂一地，肇事的李姓駕駛、車上的王姓、陳姓友人全身多處擦撞傷，3人送醫後無礙。

警方初步了解，李男和友人在KTV徹夜狂歡，直到清晨才離開，酒後駕車又闖紅燈釀禍，事後得賠償洋酒行損失，因李男酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦。（編輯：郭諭儒）1120325