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首頁 / 社會

騎士撞警車亡 時任主管被控要求無肇責員警賠償

2024/3/29 17:40
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭廖姓員警去年開警車執行公務時車禍，對方騎士不治。廖員指控時任余姓主管施壓無肇責的他以新台幣50萬元與對方家屬和解。余姓主管今天說，沒有強迫廖員賠償，是誤會一場、認知不同。

廖員在臉書（Facebook）粉絲專頁「靠北police」表示，去年8月他在解送人犯過程中發生交通事故，對方騎士撞上他開的警車後死亡，車禍鑑定委員會事後鑑定結果是對方闖紅燈，但時任余姓分局長在鑑定尚未完成時，就一直責怪他，還要求他向對方道歉，並準備50萬元與騎士家屬和解，免得影響分局與余姓主管的官途。

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廖員表示，余姓主管更稱整件事會找上他是有原因，說這是「因果報應」；余姓主管的行為不僅損害他的職業聲譽，還嚴重影響他與家人生活，這種不公正的行為絕不能被容忍。

余姓主管回應，他身為機關首長必須兼顧機關形象與員警權益，以及考量死者家屬感受，他當時還一度找上警友會，希望能協助募款；因當時鑑定還沒出爐，為了讓員警回歸正常生活，因此是建議和解，希望與死者家屬達成協議，讓整起事件盡快落幕。（編輯：張銘坤）1130329

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