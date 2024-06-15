高雄教師搭公車遇急煞骨折 司機與業者須賠40多萬元

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（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄一名國小教師民國111年在金獅湖站搭公車時，因車輛緊急煞車而跌倒致肋骨骨折等傷，向司機及客運業者求償。雄院經審判業者和司機應連帶賠償新台幣40萬多元，可上訴。

高雄地方法院判決書指出，國小教師111年10月上午在高市金獅湖站搭乘公車，從公車後門上車尚未刷卡付款時，因為車輛緊急煞車而跌倒，並撞擊司機座位後方檯面邊角，導致肺部挫傷、左側第4肋至第7肋骨骨折併氣胸、左胸壁皮下氣腫、左肩胛骨骨折等傷害。

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判決書提到，受傷教師原任高雄市某國小閩南語教學支援教師，工作約1個多月就因傷向校方提前離職，導致無法受領剩餘約9個月受聘薪資，且因傷重需請看護照料等，向司機與業者求償65萬多元。

法官認為，客運業者提供上下車處理流程表、新進駕駛職前訓練手冊等教育資料，僅能證明有提供相關資訊供受僱人閱覽，不能解免監督責任，且司機犯過失情節不輕，應連帶負賠償責任；判司機與業者應連帶賠償教師醫療費用、工作損失等共計40萬多元，可上訴。（編輯：黃世雅）1130615