陽岱鋼返日備戰新球季 期許身體健康

（中央社記者楊啟芳台北10日電）陽岱鋼今天搭乘下午班機前往東京，備戰新球季，對於今年目標，他強調最重要是保持身體健康，至於因為丸佳浩加入巨人，陽岱鋼可能轉守右外野，他則表示把工作做好就好。

去年剛開季旅日棒球好手陽岱鋼就因觸身球導致左手背骨折，整年出賽87場，打擊率0.245，全壘打10支。談到新球季目標，他說：「身體健康非常重要，保持好健康就好，要多吃、多睡、多休息。」

原廣島鯉魚隊的外野手丸佳浩，去年底加盟讀賣巨人，成為陽岱鋼的隊友。由於日本媒體推測丸佳浩會守中外野，原本在中外野的陽岱鋼有可能要競爭右外野，陽岱鋼說：「做好工作就好，他進來對我們也是幫助，對我們是加分，不管守哪裡都一樣。」

至於作為補償球員，要從巨人去廣島的長野久義，陽岱鋼指出，「因為我在巨人時他都非常照顧我，聽到這個消息有點嚇到，但之後只要上到球場，大家都是PRO球員，敵人就是敵人，到了球場上就全力去拚」。

前陣子陽岱鋼都在台灣自主訓練，他笑說過得非常充實，因為早上練習完下午要帶小孩，晚上則是顧老婆。他的第3個孩子剛於上個月出生，陽岱鋼表示，「家人又多一個新成員，當爸爸的責任又更大，要把自己做好，讓家人放心」。

抵達日本後，陽岱鋼會先在位於川崎的巨人二軍球場練習，內容以體能為主，等待球隊2月春訓開始。（編輯：張雅淨）1080110