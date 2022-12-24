賴冠愷把握機會當功臣 城市盃青少棒恆春搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）台北城市盃青少棒賽今天開打，屏東恆春國中克服北部寒冬考驗，賴冠愷把握機會求表現，今天單場敲2安貢獻1分打點，率隊以2比1擊敗新竹市成德國中、拿下勝利。

2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽今天在台北市三地球場開打，屏東恆春國中首場比賽在天母棒球場與新竹市成德國中交手，恆春國中賴冠愷當功臣，單場2安，4局上敲安、送回球隊超前分。

賴冠愷表示，今天大家都很專注，比數也很膠著，4局上場打擊，當時只想著把隊友送回來。他也笑說，大家來到新球場比較「客氣」，收起玩心就有好成績。

國三的賴冠愷其實之前出賽機會不多，去年恆春首度獲邀參加城市盃時也沒有被放在名單內，這次有3名主力球員因故被教練禁賽，賴冠愷得到機會、馬上把握，好表現幫助球隊搶勝。

對於球員禁賽，總教練李祖岑表示，其實不是什麼嚴重的事，「但在教育場域，培養他們正確的觀念與態度是最重要的，這是我這幾年在學校領悟到的道理，希望他們知錯能改」。

恆春國中青少棒隊成軍於2013年，是南屏東第一支、也是目前台灣最南端青少棒球隊，前三商虎捕手徐整當就是創隊元老之一，在「國境之南」培育棒球種子，校友馬許晧在2022年選秀獲得中職台鋼雄鷹隊指名。

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李祖岑表示，球員主要來自大平國小與復興國小，正好在屏東的兩端，最遠的到學校超過1個半小時，因此學生大多住宿，也有不少弱勢家庭的孩子，照顧上需要多費心力，「他們以前的生活比較自在自由，很活潑但也比較『散』，都要真的遇到挫折，才知道有些事情必須認真看待，有時候哭笑不得。」

李祖岑舉例，台北天氣冷，他叮囑學生熱身要做足，但有些人愛理不理，「不是說一定要贏，我是怕他們受傷，等真的有什麼狀況就來不及了」，幸好此役沒有什麼意外。（編輯：張芷瑄）1111224