WHA第2天 日本巴拉圭接力發言挺台

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦21日專電）世界衛生大會邁入第2天，日本與巴拉圭挺台向國際發聲，日本表示防治疫情必須「沒有人被遺漏」，巴拉圭更強調台灣以觀察員身分參與至關重要。

世界衛生大會（WHA）昨天開幕，台灣連續3年未受邀，昨天14友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」最終在全會決定不納入議程。雖然如此，但友邦及理念相近國家從昨天起陸續在大會上以直接或間接發言力挺台灣。

排在今天發言的日本厚生勞動大臣政務官新谷正義表示，為了對抗伊波拉（Ebola）疫情，提供高品質基層醫療以及和地方社群發展互信實屬必要。日本認為，不該讓特定地區連以觀察員身分都無法參與WHA，這將產生地域空白。

他表示，為遏止伊波拉疫情，會員國需要提供更多支援，健康是所有人的基本人權，日本承諾向世界衛生組織（WHO）提供更積極支援，以達成「沒有人被遺漏」。

巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）則指出，巴拉圭堅信與全球衛生領域相關議題不應依據政治考量決定，並強調中華民國台灣以觀察員身分參與至關重要，將有助WHO更有效率地達成基本目標。

他表示，台灣（在世衛組織）的缺席，對國家之間重要資訊交換造成嚴重阻礙，影響國際社會合作精神，且有礙於WHO作為促進世界衛生所扮演的主要角色。（編輯：周永捷）1080521