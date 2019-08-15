鮮奶人氣高 乳品產量進口量雙創歷年新高

（中央社記者廖禹揚台北15日電）隨著民眾飲食習慣西化，乳品消費需求持續增加，帶動國內乳品業產量及進口量持續成長，去年雙創歷年新高，今年上半年國內乳品產量達33.2萬公噸，年增4.2%，全年有望再創新高。

經濟部統計處今天公布產業經濟統計簡訊，指出國內乳品製造業內銷比率近100%，2012至2018年產量平均年增3.9%，穩定成長；同時，國內因氣候環境限制、飼養牛隻成本高昂，仍須以進口品補足缺口，2012至2018年進口量平均年增7.3%，今年1到7月進口13.9萬公噸，年增3.4%。

觀察主要產品，國內業者在今年上半年生產鮮乳最多，占58.8%，統計處指出，國內鮮乳產量從2000年起均超過30萬公噸，雖然2014下半年受食安事件波及，導致2015年產量年減4%，但隨著業者致力建立產銷透明系統、小農品牌趁勢興起，加上鮮乳飲品及咖啡市場擴大，帶動鮮乳需求回升，去年鮮乳產量創下38.1萬公噸新高。

乳品業中占比第2、第3的調味乳及發酵乳產量也逐年增加，今年上半年占比分別為20.4%及14.7%。

進口產品則以乳粉占30.9%居首，其次為鮮乳（26.8%）及乳酪、乾酪、乳製品塗醬（23.1%）。統計處指出，進口產品中以鮮乳成長最迅速，2012至2018年平均成長率高達29.2%，今年1到7月則年增17.4%。

統計處表示，台灣加入世界貿易組織（WTO）及簽訂台紐貿易協定後，逐漸開放乳品進口，使進口量快速成長，目前乳品前4大進口國為紐西蘭（42.7%）、美國（25.1%）、澳洲（9.8%）及法國（5.1%），其中以美國2012至2018年平均年增26.2%，成長最為顯著。（編輯：蘇志宗）1080815