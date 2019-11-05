更多編輯台推薦新聞：
美退出巴黎氣候協定 日後想重返未必容易
國際

美退出巴黎氣候協定 日後想重返未必容易

不只日本微軟 全球企業紛紛試辦做4休3
國際

不只日本微軟 全球企業紛紛試辦做4休3

消失的稅目 古早時代辦桌騎腳踏車都要稅
產經

消失的稅目 古早時代辦桌騎腳踏車都要稅

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
12強》中華隊晚間6時30分出戰波多黎各 直播資訊報你知
首頁 / 重點新聞
新聞專題
世界12強棒球賽開打
世界12強棒球賽2日至17日開打，中華5日首戰對上波多黎各，之後依序對戰同組的委內瑞拉、日本，分組前2名能進東京複賽，只要名次高於韓國、澳洲，就能進軍奧運。（圖取自facebook.com/WBSC）
世界12強棒球賽開打
新聞專題
世界12強棒球賽開打6/14

東京奧運棒球席次 4大賽事產生

最新更新：2019/11/05 17:32
東京奧運將有6支球隊參賽，除了地主國日本直接取得參賽權之外，目前還有以色列以歐非區資格賽冠軍拿到一席，另外4席資格將從12強等賽事產生。（圖取自國際奧林匹克網頁olympic.org）
東京奧運將有6支球隊參賽，除了地主國日本直接取得參賽權之外，目前還有以色列以歐非區資格賽冠軍拿到一席，另外4席資格將從12強等賽事產生。（圖取自國際奧林匹克網頁olympic.org）

（中央社台北5日電）棒球在睽違12年之後重回奧運賽場，明年東京奧運將有6支球隊參賽，除了地主國日本直接取得參賽權之外，目前還有以色列以歐非區資格賽冠軍拿到一席，另外4席資格將從12強等賽事產生。

東京奧運棒球只開放6個名額，其中地主日本自動取得一席，根據世界棒壘球總會的規劃，另外5席名額將分別自歐非區資格賽、世界12強棒球賽、美洲區資格賽與最終6搶1資格賽4項比賽中產生。

歐洲與非洲區資格賽稍早已落幕，以色列拿下冠軍，成為第2支取得東京奧運棒球賽參賽權的球隊。

正在舉行的世界12強賽則有兩席名額，分別是亞洲與大洋洲區除日本之外名次最佳者、美洲區名次最佳者，但前提是這兩席名額都得打進複賽。

以12強目前的情況來看，A組的墨西哥與美國已打進複賽，B組與C組今明兩天開打，亞洲與大洋洲區這次共有日本、中華、南韓與澳洲參賽，中華隊想取得參賽權，除了必須打進複賽之外，名次還得排在南韓與澳洲之前。

如果參加12強賽的中華隊、南韓與澳洲都未打進複賽，則將在12強預賽後馬上加辦3搶1資格賽，取代12強的亞洲區參賽名額。

美洲球隊除了在12強能拿到一席參賽名額外，明年3月的美洲區資格賽將再產生一個名額。

最後一席名額則將在明年3月於台中舉辦的6搶1最終資格賽中產生，參賽的6支球隊包括歐非區第2名的荷蘭，美洲區資格賽第2名與第3名的球隊，另外3支參賽球隊得視12強結果而定，亞洲區為中國以及中華或南韓其中未在12強賽取得參賽權的球隊，大洋洲區資格賽冠軍（若澳洲在12強取得奧運資格與大洋洲資格賽冠軍，則由大洋洲資格賽亞軍遞補）。（編輯：唐聲揚）1081105

影片來源：Olympic YouTube頻道
延伸閱讀
12強B組開打 中華隊進奧運名次須高於韓澳備戰奧運門票 足協與日本松山市簽合作協議備戰東京奧運 體育署組團赴日考察場館林哲瑄打12強盼享受比賽 陳鴻文想拚奧運門票
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報