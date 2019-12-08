5G競標12/10登場 電信業重金駁火拚回本

5G競標專題（中央社記者江明晏台北8日電）台灣5G競標將在10日登場，NCC預計標金收入達440億元，初估一家電信業者5G一年的資本支出就要100億元，龐大的投資該如何回本，恐是電信業未來幾年營運的難題。

台灣5G第一波釋照將在12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由5大電信業者廝殺角逐，市場預料，在3.5GHz黃金頻段「僧多粥少」狀況下，勢必掀起一場銀彈大戰。

產業人士進一步指出，3.5GHz釋出的270MHz存在部分頻譜不乾淨、設備支援不足的問題，加上要發揮5G特性最好擁有連續的80MHz到100MHz的頻譜頻寬，而單家業者取得頻譜上限為100MHz，在5大電信業者都不想缺席5G的情況下，勢必推升競標競爭熱度。

國家通訊傳播委員會（NCC）原先預計標金收入可達新台幣400億元，不過在考量前瞻性、未來發展與應用性，同時尊重立法委員建議與職權，NCC代理主委陳耀祥日前表示，將預算收入提高10%，達到440億元。

但為了讓標金合理、速度加快，NCC參考國外競標做法，並導入加速機制；市場評估，5G的標金不至於超過4G第一波釋照的決標金額1186.5億元，但很有可能會比預算收入的440億元更高，競標時間則可望在2週內結束。

而除了高標金，5G的建設費用也會比4G高出許多；NCC規定要求3.5GHz頻段得標者，應於5年內使用其新標得的3.5GHz頻段建置至少1000座5G基地台，涵蓋全國人口比例至少達50%。

中華電信董事長謝繼茂初估，一家電信業者5G一年的資本支出預計要新台幣100億元，以中華電信4G總建設約600億元，5G建設將會高於這個數字。

除了高額標金與龐大建設費用，遠傳電信總經理井琪表示，5G還有很多的挑戰，包含頻譜、基地台及手機設備、建設與覆蓋、營運複雜度以及網路安全與資安等問題。

上述都將對電信業者帶來壓力，而電信業者還得面臨行政院近日拍板通過企業專網頻譜，企客市場遭瓜分的窘境；市場一般認為，未來5G多數服務將以B2B（企業對企業）為大宗，但垂直領域有許多5G應用還仰賴跨領域磨合，初期消費者服務的速度會比較快，消費者透過B2B領域也能體驗到不同5G服務。

5G該如何制訂消費者端的資費，也成為電信業者的一大考驗，要在4G一片低價競爭與吃到飽常態中，讓消費者「無痛」升級，恐會讓電信業者「很受傷」。

中華電信技術執行副總林國豐先前分享，韓國電信商在5G普遍採用流量分級收費，入門價為月付1444元，流量8GB，但初期主打「吃到飽不降速」促銷方案，換算約新2400元，而「台灣4G吃到飽目前只是他的零頭」，對台灣來說當然不可能接受，但台灣電信商花的成本投資不會比別人少，怎麼促進5G轉換率，可能還是要取決於價格，若沒有取得平衡點，導致電信業沒辦法回收，長遠對消費者也不利，建議各家業者在5G資費「慎始」。

研調機構IDC則預期，電信業者將定位5G為Premium Service，即針對電信有較高品質要求的客戶所設計的服務，預期吃到飽資費僅有可能出現在初期早鳥優惠方案，而5G高階智慧型手機如iPhone的補貼則將影響用戶升級的意願，預期2020年後電信市場將因5G產生全新的市場競爭規則。（編輯：林淑媛）1081208