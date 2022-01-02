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反擊哈瑪斯發射火箭 以色列空襲加薩走廊

2022/1/2 10:48（1/2 11:09 更新）
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以色列軍方1日表示，白天遭到從加薩走廊發射的兩枚火箭襲擊，晚上針對武裝組織「哈瑪斯」在加薩走廊南部的據點展開攻擊。（法新社）
以色列軍方1日表示，白天遭到從加薩走廊發射的兩枚火箭襲擊，晚上針對武裝組織「哈瑪斯」在加薩走廊南部的據點展開攻擊。（法新社）
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（中央社耶路撒冷1日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，以國白天遭到從加薩走廊發射的兩枚火箭襲擊，以軍晚上針對武裝組織「哈瑪斯」在加薩走廊南部的據點展開攻擊。

以色列國防軍（IDF）在給媒體的一個簡短訊息中表示，他們「目前正在針對加薩走廊執行攻擊行動」。加薩走廊是巴勒斯坦自治政府轄下的領土，目前被伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）所控制。

巴勒斯坦消息人士則說：「以色列戰機正在襲擊加薩走廊南部、甘尤尼斯（Khan Yunis）西邊的卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）一處陣地」。卡薩姆旅是哈瑪斯旗下的武裝部隊。

消息來源並說，以軍也針對加薩走廊北部哈瑪斯的一處偵察據點發動砲擊。

今天早上自加薩走廊發射的兩枚火箭，落入特拉維夫（Tel Aviv）沿岸的地中海裡。

以色列軍方在一份聲明中表示，火箭來襲時，他們並未發布警報，鐵穹（Iron Dome）防空系統也沒有展開部署。

以色列從2007年哈瑪斯掌控加薩走廊後，就開始持續封鎖貧困的加薩走廊。

去年，由於耶路撒冷的緊張情勢，引爆哈瑪斯與以色列激戰11天，當時哈瑪斯對以色列發射大量火箭。

在今天這起最新的火箭攻擊事件之前，以色列軍方在去年12月底公布的年度報告中表示，停火協議在5月生效後，只有5枚火箭或迫擊炮彈從加薩走廊射向以色列。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110102

以色列戰機1日晚間空襲武裝組織「哈瑪斯」在加薩走廊南部的據點。（中央社製圖）
以色列戰機1日晚間空襲武裝組織「哈瑪斯」在加薩走廊南部的據點。（中央社製圖）
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