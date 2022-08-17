中國央行調降利率 專家：消費信心不振難有成效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國人民銀行（央行）15日調降中期借貸便利（MLF）等兩項關鍵利率。分析指出，在清零政策重擊消費信心情況下，這項措施恐成效有限，對於鼓勵家庭、企業借貸難起作用。

華爾街日報（The Wall Street Journal）17日報導，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策限制國內消費動力、房產開發商負債且無力完工項目，面對未來種種不確定性，即使借貸利率低，個人或是私營企業對於貸款的動機也很小。

經濟學家們認為，人行可能在未來幾個月進一步地降息，對於官方推出大規模刺激措施則不抱預期。中國領導層沒有採取更強而有力的刺激措施，表示北京意識到透過大量借貸來支持經濟的傳統做法持續不了多久。

投資諮詢公司Seafarer Capital Partners中國研究主任波斯特（Nicholas Borst）表示，中國存在一些財政限制，這是2008年金融海嘯時期所沒有的，中國現有負債較以前多很多。估計截至12月，中國地方政府和中央政府債務總額可達國內生產毛額（GDP）的約120%，遠高於2014年的60%。

報導指出，刺激中國經濟的重擔過去大多落在地方政府，由於疫情導致土地銷售欠佳、稅收銳減等，地方政府今年的財政壓力變得更大更嚴重。另外，過去所熟悉的刺激經濟方式所能產生的效益也比過去來得少，加大基礎設施建設所能帶來的就業機會不若過往。

國際貨幣基金（IMF）中國代表團副團長康仲植 （Joong Shik Kang）認為，基礎設施建設帶來就業機會，不過這類支出不等於可以轉為個人支出，中國需要更有力的財政支持去支持私人消費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國正面臨另一個問題，不管採取哪種類型刺激措施，都可能因為嚴苛清零策略削減力道，因為清零政策大大地打擊了商業和消費者信心。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）在8月初將中國全年經濟成長率預測由4%調降為3.2%。牛津經濟研究院首席經濟學家胡東安（Tommy Wu）說，只要清零策略不修正，恢復個人或私營部門的信心就是非常具有挑戰性，經濟可能會陷入長期困境。（編輯：李雅雯/邱國強）1110817