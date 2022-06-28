三津田信三絕版名作 如無頭作祟之物重版出來【書評】

日本推理小說家三津田信三（圖）的名作《如無頭作祟之物》絕版多年，7月由獨步文化重新翻譯出版。（獨步文化提供）

（中央社網站）絕版多年，二手拍賣價格飆高的日本推理小說家三津田信三名作《如無頭作祟之物》，7月份由獨步文化重新翻譯出版，同步發行電子書。這部小說對三津田信三別具意義，更被選為「本格推理小說BEST OF BEST 1997-2016」第一名，把無頭屍詭計玩得淋漓盡致。

2001年出道的三津田信三一手寫恐怖，一手寫推理，結合恐怖與推理的民俗學偵探刀城言耶系列，是他最著名的系列。2007年出版的《如無頭作祟之物》，更是刀城系列的代表作，一口氣拿下「2008年本格推理小說BEST10」第2名、「2008年最想看推理小說」第3名、周刊文春2007年度10大推理小說，奠定三津田在日本推理文壇的地位。20年後，它仍被日本偵探小説研究會評選為1997-2016年本格推理第一名，魅力不減。

故事描述名門世家一對13歲雙胞胎舉行傳統夜間參拜儀式時，妹妹意外墜井身亡，而且遺體少了頭。10年後，長大成人的哥哥準備成婚，相關人員卻一個接一個死了，而且全都是無頭屍。一連串殺人案的背後究竟隱藏著什麼祕密？難道是神靈降下的懲罰與災禍？

但，它是不折不扣的本格推理，有符合邏輯的解答。三津田信三說，他在本書設下一個機關：「書裡的37道謎題，只要靠一個真相就能全部解開。」這個謎底，讀過的人絕對忘不掉。

三津田信三在新版書序分享他的創作祕辛：

「學生時期，我試著寫過一份稿子《偵探小說解剖》，內容是逐一列舉推理小說的基本結構、創意及詭計，予以分類並加以考察。我到現在還記得，其中某些章節的標題是〈大逆轉的分類及功用〉、〈凶手設定的分類及意外性〉等等。

遺憾的是，這項挑戰以挫敗收場，但也因此有了深入思考各種詭計的機會。在這個過程當中，我得到了3個點子。運用這些點子創作出來的，就是《如厭魅附身之物》、《如無頭作祟之物》以及《如密室牢籠之物》的標題作品。

無頭屍詭計手法在科學搜查發達的現代已不再管用，但是在過去的偵探小說中，是炙手可熱的題材。」

《如無頭作祟之物》是三津田信三第一部譯成外語、在海外發行的小說，這個海外市場就是台灣。此後，台灣接連譯介他各個系列的小說，培養了一批忠實讀者。

獨步文化表示，《如無頭作祟之物》是刀城系列裡最能凸顯三津田融合推理和恐怖的特色的作品。當年引進台灣時，大部分讀者還不是很能從中感受到這一點。隨著三津田作品的譯本增加，許多讀者開始感受到這個特殊之處，出現「好想讀這本書」的聲音，但它已絕版多年，獨步文化評估後決定再次引進。至於其他已絕版的刀城系列是否還有重出江湖的機會，就要再觀察看看了。（編輯：黃淑芳、高華謙）1110628

（獨步文化提供）

書名：如無頭作祟之物

作者：三津田信三

譯者：王華懋

繪者：安品

出版社：獨步文化

出版日期：2022/07/02