威尼斯建築雙年展台灣館 東海大學「台灣改裝」獲選

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「第18屆威尼斯建築雙年展–台灣館」策展團隊甄選結果14日公布，由東海大學建築學系以提案「地景中未完成的協議─台灣改裝」獲選，2023年5月將赴義大利參展。圖為策展人曾瑋（中）與東海建築系團隊合影。中央社記者邱祖胤攝 111年9月14日

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）「第18屆威尼斯建築雙年展－台灣館」策展團隊甄選今天公布結果，由東海大學建築學系以「地景中未完成的協議－台灣改裝」提案獲選，明年5月將進駐義大利參展。

「威尼斯建築雙年展－台灣館」策展團隊甄選，歷年均由國立台灣美術館主辦，今年共有5個團隊參加，依大會訂定的主題 「未來實驗室」進行構思、提案，競逐參展資格，今天於國家攝影文化中心舉行記者會，說明評選過程及獲選團隊的策展理念。

國立台灣美術館館長廖仁義致詞時表示，「威尼斯建築雙年展」大會這次以「未來實驗室」為主題，充分展現對建築現狀的反思，期待建築界能對未來建築提出新的陳述，東海大學團隊這次的提案特別呼應這個主題，並重新看到農村、土地與自然的樣貌，以及人們為求生而在其間所作的改變，從中思考建築的意義，讓建築與土地進行真誠的對話。

評審團委員、建築學者吳光庭致詞時表示，台灣從2000年開始參與威尼斯建築雙年展，20年來共有10個團隊進駐，展現台灣建築的動能，每一屆的策展都能對未來及當下提出批判及反省，今年主題「未來實驗室」帶一點期待與焦慮，希望來自全球的建築人透過這個實驗，發展成論述，進一步提升處理建築的品質。

根據國美館提供新聞稿，東海大學建築系這次由策展人曾瑋、協同策展人郭聖傑、何炯德、蘇孟宗領導建築學系團隊，提出「地景中未完成的協議－台灣改裝」構想，認為「未來」不全然只具有積極向前的特性，未來可能需要踏上迂迴的道路，因此團隊特別回到台灣山海之間，從「真實日常」尋找面對未來的養分。

策展團隊特別聚焦台灣農業地景，發現包括嘉義外海的蚵棚、嘉南平原上的溫室或是梨山的茶園，都是經由人們逐步理解並因應節氣與時序，進而加以「改裝」的構築，長久以來存在台灣的山海之間。

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策展團隊並提出「協調者」、「二元性」、「義肢」、「內在性」、「中介」、「濾器」等6大關鍵字，回應這些發生在台灣山海之間的現象，解釋人們如何與自然衝突、妥協，進而共榮的策略，從中提出面對未來台灣建築發展的可能方法。

評審團認為，東海大學建築系的提案擁有深度調研台灣風土文化的行動力，對未來建築的想法揉雜了台灣充滿韌性的適應特色，因此獲選。將於2023年5月20日至11月26日進駐位於義大利威尼斯的普里奇歐尼宮，呈現「台灣館」主題。（編輯：張雅淨）1110914