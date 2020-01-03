黑鷹失事8死5傷 9壽險公司啟動重大災害關懷

（中央社記者劉姵呈台北3日電）黑鷹直升機失事造成8名軍士官罹難、5人受傷，壽險業展開傷亡保戶名單查詢，目前國壽、富邦壽、台壽、新壽、三商壽、南山壽、中壽、元大及全球人壽皆確認有保戶，已啟動重大關懷機制。

UH-60M黑鷹直升機2日上午在新北宜蘭交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴也不幸罹難，另有5人受傷，送往三軍總醫院治療。壽險業立即展開傷亡保戶名單查詢，目前有9家壽險公司確認有保戶在傷亡名單中。

國泰人壽表示，經查有5名罹難者為保戶，理賠金額共計新台幣1174.7萬元，服務人員於第一時間就向罹難者家屬表達關懷慰問。

富邦人壽表示，目前已知有3名罹難者及4名傷者為保戶，正協助家屬進行理賠申請相關事宜；台灣人壽主動比對資料後，也確認有2名罹難者為保戶，理賠金額估算約達1100萬元。

新光人壽、三商美邦人壽皆確認各有3名保戶在罹難名單中，但基於保護傷亡者與家屬的立場，不便透露保戶投保金額與險種，顧及保戶及家屬無暇分心處理理賠事宜，已立即啟動慰問關懷。

另外全球人壽、中國人壽與南山人壽也都確認各有1名罹難者及1名傷者為保戶；元大人壽有1名罹難者為保戶。

壽險公司皆表示，對國軍黑鷹直升機迫降失事的傷亡深表哀悼祝禱之意，已立即啟動重大災害關懷機制，將儘速協助傷亡保戶與家屬理賠相關事宜，服務人員予以關懷慰問，將全力協助保戶家屬度過難關。（編輯：趙蔚蘭）1090103