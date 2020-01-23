台灣一般政府負債連6年改善 中國連5年惡化

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）財政部表示，2018年台灣一般政府負債占GDP比率為36.58%，連6年下降改善，與G20國家相較，負債比率僅高於4國，穩居前段班；相對中國大陸債務比率50.6%，已連5年升高惡化。

財政部國庫署官員說明，一般用來評估政府債務體質的指標有幾種，一種是採「公共債務法」、與歐盟馬斯垂克條約相同的標準，檢視重點在於政府對於債務的管制；另一種則採國際貨幣基金（IMF）政府財政統計手冊作為標準，計算一般政府負債，更重視對公共部門整體債務狀況的衡量。

國庫署官員說，上述兩種標準納入計算的負債項目並不相同，不過，根據最新統計，不論採上述何種標準，近年台灣債務體質均呈現逐年改善。

若採IMF標準，台灣2018年一般政府負債為新台幣6兆7105億元，占當年國內生產毛額（GDP）比率（也稱負債比率）為36.58%，已連續6年改善，從2013年的43.5%逐年降低。與G20國集團相較，去除歐盟本體，比起19個國家，台灣債務比率只比4個國家高，穩居前段班。

國庫署補充，台灣的負債比率僅次於俄羅斯、沙烏地阿拉伯、印尼及土耳其，名次與2017年相同，但負債比率降低0.5個百分點。

相對中國大陸，從2014年至2018年，連5年負債比率惡化，由41.1%升高至50.6%，連帶使名次在G20國家中持續向後，若加入台灣做比較，台灣負債比率在2015年即開始低於中國大陸，至2018年中國大陸負債比率已比7個國家高、12個國家低，名次向「中段班」靠攏。

另一方面，國庫署官員表示，以台灣「公共債務法」標準來看，2018年各級政府1年以上公共債務未償餘額占前三年度GDP平均數比率（長債比率）為35.58%，由2012年的41.86%逐年下降，已連續7年債務體質呈現改善。（編輯：黃國倫）1090123