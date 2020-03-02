保經代業務員人數 去年增幅超越壽險公司

（中央社記者劉姵呈台北2日電）壽險公會今天統計，2019年壽險業總登錄業務員人數為39萬471人，較2018年增加1萬452人，年增率2.75%。其中，保險代理人及經紀人年成長達3.4%，增幅超越壽險公司。

壽險公會今天公布2019年人身保險業務員登錄概況，壽險公司去年總登錄人數22萬5433人，較2018年增加5027人，年增率2.28%；保險代理人及經紀人去年總登錄人數有16萬5038人，較2018年增加5425人，年增率3.40%。

其中，細分各登錄來源類別，以壽險公司登錄人數最多，占總人數約57.73%；保險代理人及經紀人公司登錄人數占42.27%。保險代理人當中又以銀行保代最多，占比逾20%；保險經紀人以傳統保經最多，占比逾15%。

進一步觀察登錄業務員年齡層分布狀況，以40歲以下者居多，共計有16萬8528人，占比43.16%，若再合併45歲以下登錄人數5萬4761人，累計合併計有57.18%。壽險公會指出，業務員年齡在45歲以下占約近6成，顯示壽險業業務員有年輕化趨勢。

一名保經業者分析，保險經紀或代理人公司具有商品多樣化、彈性制度、職涯多元發展等誘因，成為愈來愈多新進人員發展的首選。此外，對於高資產的客戶來說，保經較方便針對客戶的需求作「分保」的安排規劃，讓客戶擁有較高保障的保額。（編輯：黃國倫）1090302