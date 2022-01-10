中探針電動車第2季貢獻營收 連接器打進元宇宙

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）中國探針今年第2季電動車和電動機車應用產品可開始貢獻營收，第3季電動車AC充電槍應用規格準備就緒。中探針連接器也打進頭戴裝置和智慧眼鏡等元宇宙應用。

中探針今天下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，發言人陳火亮指出，中探針在中國大陸華北、華中、華南、華東等地，均隨著業務擴展據點，公司也前進東南亞、東北亞、印度、美國和歐洲市場。法人指出，中探針產能大約80%比重集中在中國大陸東莞廠區。

展望今年營運布局，陳火亮表示，中探針今年持續布局測試領域的IC測試探針、印刷電路板測試探針、測試座外，也已切入電池測試探針，與日本電池測試設備廠商合作。

除了測試領域，中探針今年持續布局連接器和新能源應用，並開拓高速線、醫療、工控等應用。

在磁吸式連接器產品，法人指出，中探針透過美系客戶切入臉書（Facebook）等社群網路伺服器應用，預期今年美系連接器業績成長幅度可超過兩成；中探針也切入真無線藍牙耳機（TWS）等穿戴式產品，去年取得日本消費電子大廠真無線藍牙耳機訂單，預估今年業績續持穩。

陳火亮指出，中探針連接器產品也切入元宇宙應用，打進頭戴裝置和智慧眼鏡等應用。法人說，中探針連接器間接切入Meta元宇宙產品供應鏈。

在新能源領域，陳火亮表示，中探針除了持續擴展太陽能和風電應用外，在電動車、電動機車、電動腳踏車等應用有明顯進展：其中車削件切入美系電動車大廠，AC充電槍的美規、歐規已經準備就緒，預估第3季中探針在電動車充電槍應用規格可完備。他預估，今年第2季電動車和電動腳踏車相關產品可開始挹注營收。

從產品營收比重來看，根據資料，去年前3季高功率產品業績占比約10.8%，連接器業績占比約67%，測試產品業績占比19.5%。

展望今年資本支出，法人預估，中探針今年在半導體相關支出規模約新台幣4000萬元至5000萬元。展望今年營運，法人預期，中探針今年業績可望再較去年成長兩成以上幅度。

中探針去年12月自結合併營收新台幣3.05億元，創歷年單月新高，去年全年自結合併營收29.62億元，較109年24.08億元成長23%。（編輯：蘇志宗）1110110