健身環保概念助攻 自行車零組件出口創歷史新高

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（中央社記者蘇思云台北26日電）經濟部表示，近年健身環保概念興起，帶動歐美自行車買氣與零組件需求。2021年台灣自行車零組件出口額達25.2億美元，再創歷史新高，對第一大出口市場德國更大幅成長76.9%。

經濟部今天發布新聞稿，台灣作為全球第二大自行車零組件出口國，出口金額逐年成長，從2018年13.5億美元，連年成長到2021年的25.2億元。

經濟部指出，近年因疫情影響，健身防疫概念提升，加上休閒運動、綠色環保風潮盛行，歐美政府鼓勵與補助自行車產業措施，帶動自行車買氣及零組件需求，台灣2021年自行車零組件出口金額達25.2億美元，再創歷史新高，年成長達56.6%。

台灣自行車零組件出口市場以歐美地區為主，經濟部表示，去年對第一大出口市場德國大幅成長76.9%，對第二大、第三大出口市場的美國與荷蘭成長率都超過48%，前三大出口市場合計占我國整體出口比重達4成以上。

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經濟部分析，自行車整廠大廠為提高利潤，除了持續生產中高階車款，也致力開發高單價電動自行車市場，帶動零配件廠需求擴增，加上採用中心衛星工廠制，品牌大廠也聯手零組件業者籌組產業聯盟，使產業群聚效應顯現，供應鏈放大產能，並帶動產業升級，使台灣成為自行車零組件的重要供應國。

根據統計，2018年到2021年11月，台灣自行車零組件在美國市占率連4年都是第一名，在德國及荷蘭市場僅次於中國大陸，市占居第二名。（編輯：郭無患）1110226