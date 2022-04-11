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首頁 / 證券

信實預計29日上櫃 競拍底價每股48.33元

2022/4/11 14:15
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（中央社記者潘智義台北11日電）信實保全公司擬於4月29日上櫃掛牌，為台灣首家以清潔服務為主的掛牌公司。

第一金證券主辦信實保全上櫃公開承銷張數為2400張，4月11日至13日展開競價拍賣投標，競拍底價每股新台幣48.33元，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過240張，擬於4月15日開標，並於4月19日辦理公開申購。

信實於民國97年成立，國內重大海陸交通案場等均由信實囊括，110年營業額達22億元，每股盈餘為5.44元，擬配發每股4元現金股利，迄今已逾4000名員工，並取得國際認證包括ISO-9001及ISO-45001，全方位提升客戶的物業價值。

信實提供物業管理、清潔服務、機電空調維護及保全監控等一條龍服務的綜合管理服務，深耕據點遍及台灣15個縣市，包括國內重要大型交通案場，如桃園機場、松山機場、台鐵、北捷、科學園區、醫院、展演場館、政府機關、學校等機構，計逾146案場。

近年來國內外疫情嚴峻，信實投入機場航廈、台鐵、港口等交通機構及檢疫所，專責收治醫院的防疫清消，全力抗擊疫情。

展望未來，信實不僅維繫舊有案場經營，未來重大建設如桃園機場第三航廈標案也不會缺席，此外，於109年起拓展業務版圖至居家照護業務，藉以串連社區能量。（編輯：張均懋）1110411

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