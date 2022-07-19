碳中和關鍵 中鋼攜手成大研發負碳科技氫能冶金

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中鋼公司與成功大學19日在中鋼集團總部舉辦成立「負碳科技氫能冶金技術共研中心」成立記者會，中鋼董事長翁朝棟（右）與成大校長蘇慧貞（左）簽署MOU，共同為2050淨零碳排目標邁出重要一步。中央社記者曾以寧攝 111年7月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）為邁向2050淨零碳排，中鋼與成大今天宣布合作成立「負碳科技氫能冶金技術共研中心」，中鋼並首度與研發型大學簽署MOU，盼研發關鍵技術，助鋼鐵業達成碳中和。

中鋼公司與成功大學今天在中鋼集團總部舉辦成立「負碳科技氫能冶金技術共研中心」成立記者會，中鋼董事長翁朝棟與成大校長蘇慧貞現場簽署MOU，共同為2050淨零碳排目標邁出重要一步。

翁朝棟致詞表示，中鋼去年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，完成中鋼碳中和路徑擘劃，但鋼鐵業從減少碳排走向碳中和，「氫能冶金」是重要技術，因此與成大合作成立共研中心；這也是中鋼第一次跟研發型大學簽署MOU，是中鋼重要里程碑，盼助落實中鋼2025能效提升的短期減碳目標及2050碳中和目標。

蘇慧貞說，成大在再生能源、循環經濟、節能製程、二氧化碳再利用等領域，都有厚實基礎，去年也建置國內首座負碳排示範工廠；未來共研中心將結合學界研發與公司現場雙方主管，透過密切溝通，盼從基礎需要端到研發準備端的人才培育都能一步到位，結合國際生態，同步解決現場問題與長程需要。

中鋼資料指出，「負碳」概念是讓二氧化碳移除量大於排放量，技術面以碳捕捉再利用及封存為主；「氫能冶金」則是透過氫氧結合進行鐵的還原，取代原製程的碳排放，為中鋼淨零排放路徑關鍵技術。

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「負碳科技氫能冶金共研中心」以中鋼研發需求為導向進行產學合作，串聯成大前瞻研究策略方向，共同進行負碳技術、氫能煉鋼、智慧製造、綠色能源和智慧應用等相關技術交流及人才培育。

中鋼表示，面對碳中和議題，集團啟動短程減碳、中長程邁向碳中和路徑規劃，預計2030年採用「先低碳方案」，攜手石化業啟動「鋼化聯產」，推動將排氣中的一氧化碳、二氧化碳轉成化工產品等共4個製程改善措施；2050淨零碳排則預計以捕獲封存低碳高爐排放的二氧化碳，及採用氫能冶金新製程2路徑達成。（編輯：黃世雅）1110719