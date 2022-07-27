風場區塊開發資金規模上看3兆 CIP籲滾動檢討規則

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（中央社記者曾智怡台北27日電）離岸風電第三階段區塊開發將開跑，CIP今天宣布由中國信託擔任區塊開發遴選財務顧問，並點出未來風場開發面臨國產化等4大挑戰，呼籲政府滾動檢討相關規則；中信估計，15GW區塊開發所需資金上看新台幣3兆元。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）與中國信託今天舉辦「Banker's Day 2.0 離岸風電專案融資研討會」，分享彰芳西島與中能風場專案融資成功經驗，並分析第三階段風場專案融資的挑戰與契機。CIP會中宣布由中國信託擔任第三階段區塊開發遴選財務顧問。

台灣離岸風電發展邁入第三階段區塊開發，今年底將迎來首輪選商，規劃自2026年到2035年，每年釋出1.5GW的開發量，合計15GW。

相較第二階段，CIP台灣區財務長徐正穎指出，由於開發規則與環境的不同，第三階段風場專案融資將面臨數項挑戰，包括國產化範疇更廣且核心技術難度提升，預期將導致開發成本增加；單一開發商風場容量有其上限，不易創造規模經濟。

以及，競標金額上限設計，預期將導致競標價格與實際成本脫鉤，開發商進而轉向企業購售電合約（CPPA）以平衡開發成本與收益；風場收入來源從台電躉購契約轉向CPPA，對收入穩定性及融資可行性均為一大挑戰。

徐正穎表示，區塊開發規則是去年訂定，但今年新增淨零碳排目標，又逢俄烏戰爭影響國際能源，建議政府與時俱進，檢討規則是否真符合現在與展望未來需求，且應想辦法解決問題，而非留給開發商與銀行面對。

CIP區塊開發計畫執行長羅涵（Claire Lohan）指出，針對第三階段，CIP率先於2020年底公告選定6處優良案場全速推動開發，而第三階段區塊開發計畫財務模型相較第二階段更加複雜，在財務管理與操作上勢必要更細緻，因此呼籲政府在選商階段必須謹慎斟酌，嚴格評估開發商的專業、實績、經驗與資源。

針對區塊開發資金規模，中信銀企業融資處處長、資深副總廖淳霖表示，風場1MW所需資金約2億，15GW等於需要3兆，貸款金額則約2.25兆。他指出，銀行進行授信考量時，除參考開發商本身經驗、財務能力等，也會參考技術分析報告，掌握計畫可行性，以及現金流、售電價與成本預估等，評判還本付息能力。

廖淳霖也說，一般CPPA聯貸案約3、5年，離岸風電較為特殊達20年，銀行必須進行更精確估算與考量，規劃配套措施減少風險，其中也包含與開發商合作，金融業正思考可行作法，做成融資，也相信開發商與銀行能協力找出解方。（編輯：楊凱翔）1110727