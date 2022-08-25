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淨零納公正轉型 經部：推動政策前應思考人權等衝擊

2022/8/25 13:03
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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）經濟部次長曾文生今天指出，在淨零轉型過程中「公正轉型」非常重要，政府應思考政策對利害關係人的衝擊，尤其是經建部門必須當責，在設計政策時，就先將環境權、人權與對利害關係人的衝擊考慮進去。

曾文生今天出席國家人權委員會主辦的「2022環境權與公民參與論壇」，以「台灣經濟轉型與環境權保障」為題進行專題演講，隨後參與關鍵對談，以「深化台灣環境民主的關鍵時刻」為主題與談。

曾文生談及淨零轉型過程中的「公正轉型」。他舉例，例如在推動燃油汽車轉型時，若粗暴地禁止，就可能對依賴燃油車謀生的人造成衝擊，因此推動政策時，應先思考到利害關係人。

曾文生說，淨零轉型本身就是維護人權的工作，但在以此為名推動能源轉型時，經建部門須當責，考慮利害關係人，要在設計政策時，先就環境權、人權考量，先行分析、考慮政策對環境、利害關係人的衝擊。

曾文生與談時提到，針對台灣能源議題，若以環保署環評議程來看，過半是能源相關開發案的審查，因此政府有培養出新的辦法，例如目的事業主管機關應先做出完整規劃，而非讓開發商各自去規劃、安排。

曾文生表示，政府做決策時，也應注意是否滿足人民的知情權，他認為在能源項目的狀況有在改善。他舉例，向社會大眾解釋天然氣安全存量時，若是解釋每增加一天存量，就得增設一座16萬公秉的儲槽，這樣可能就沒人會理解。

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曾文生強調，對於電網改善的投資，政府也嘗試用更好理解的方式向民眾描述，他也要求台電、中油等國營事業，在規劃工作階段初期，就應先將對當地環境與社會的衝擊納入考量。

曾文生表示，過去在執行能源等建設時，會發生社會爭議的原因，就是設計時忽略許多歧異與困難，因此執行政策時，把爭議提到前面來討論，先處理好歧異，是他們未來工作的方向。（編輯：潘羿菁）1110825

曾文生
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