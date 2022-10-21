沈榮津：公正推動社會轉型 邁向2050淨零排放目標

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）行政院副院長沈榮津表示，政府推動能源、產業、生活、社會4大轉型以邁向2050淨零排放，這不只是政府、產業界的事，人民也要面對，例如政府補助傳統機車行轉型維修電動機車，即是促進公正推動社會轉型的實例與配套。

台灣國際智慧能源週今天進入尾聲，活動邀請沈榮津、經濟部能源局長游振偉、貿協董事長黃志芳、國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸等人出席頒獎典禮。

沈榮津致詞表示，他在活動首日先獲知不少國際離岸風電商高層，在國境解封後來台參訪，後看到有近20個外館的駐台代表出席晚宴，並有意帶著資金與技術到台灣投資離岸風電，這些都令他相當感動。

沈榮津說，政府推動能源轉型與再生能源，就是要讓企業能符合RE100及2050淨零排放的要求與目標，他也和游振偉攜手加速再生能源產業推動的行政流程，以達成政府年度設置目標。

沈榮津表示，他發現今年的活動在最後一天開放所有民眾參觀，展場中更有不少學生參觀，這是重要創舉，因為不只是政府與產業，人民也要面對2050淨零排放的目標。

沈榮津說，總統蔡英文宣誓2050淨零目標後，政府提出能源、產業、生活與社會4大轉型，後兩者的實際配套，包括政府給予傳統機車行補助及技能訓練，幫助轉型為電動車維修、販售，讓2050淨零的社會轉型能更公正地推動。

黃志芳表示，今年能源週有破萬人次參觀，吸引上百名國際買主來台參與，匯聚綠能界的重要企業與公協會，成為亞洲最重要的綠能展示與交流國際平台，也是淨零碳排議題的的年度盛會。

曹世綸說，今年能源週參觀人次較去年成長近20%，這代表台灣的綠能意識有顯著提升，藉由能源週活動及頒獎典禮，盼讓社會大眾對綠能有更廣泛的認知，藉此在政府推動綠能政策時，能讓綠能成為全民最大公約數。

今年台灣國際智慧能源週首創的「永續獎」，鼓勵參展廠商使用永續裝潢、結合大眾綠能教育，其中上緯新能源獲頒白金獎、伯威海事工程獲頒金獎、哥本哈根風能開發獲頒銀獎、台達電獲頒銅獎。（編輯：張均懋）1111021