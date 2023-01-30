PC供應鏈加速去中化 施振榮：台商問題不大

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（中央社記者吳家豪台北30日電）個人電腦（PC）品牌大廠傳出加速供應鏈移出中國，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，資通訊業的供應鏈區域化和當地化已行之多年，主要為了就近服務客戶需求，並非新議題，台商的問題不大。

科文双融集團今天舉辦新春團拜，施振榮以科文双融董事長身分出席，於會後接受媒體採訪。

對於美系PC品牌大廠今年加速去中化腳步，台廠和供應鏈轉往越南布局，同時又要清庫存，外界關注這股趨勢將對台廠帶來更大壓力。

施振榮分析，整個供應鏈的區域化甚至當地化，資通訊業已經行之多年，台灣代工廠在中國、東南亞、拉丁美洲、東歐等地都設有據點生產，對台商來講不是新的議題，是為了就近服務客戶需求。

他說，以電子製造的全球能量來看，台商應該占7成以上，考量市場需求發展、供應鏈有效性、安全性，台灣的製造國際化本來就一直在進行，所以問題不是很大。

此外，對於中國疫情是否影響供應鏈產能議題，施振榮說，中國疫情會逐步和緩，供應鏈問題應該可以解決；目前還是市場問題比較大，短期需求受到影響，但因為科技創新應用非常多，未來還有很多新的機會。

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談到宏碁今年營運展望，施振榮說，PC產業已經相對飽和，面對未來，宏碁將以PC作為基礎，透過品牌、全球通路部署、服務能量及技術能量，還有很多的發展機會與空間；但不一定只在PC領域，過去多年宏碁在非PC事業已經投入相當多的資源，未來可以借重PC的基礎，再更上一層樓。

他強調，事業發展有起有落，長期來講他的看法絕對樂觀，以台灣的產業聚落與員工能力，一定能有所突破，在世界上扮演非常關鍵的角色。（編輯：林淑媛）1120130