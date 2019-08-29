避免高階檢查濫用 健保署發展智慧審查工具

衛生福利部中央健康保險署29日上午舉行記者會，健保署長李伯璋（圖）宣布，健保署用人工智慧自行開發模型，針對如電腦斷層的放射診斷進行自動化判讀，可望發展智慧審查工具，協助審查專家，揪出醫界脫序申報行為。中央社記者陳偉婷攝 108年8月29日

（中央社記者陳偉婷台北29日電）健保署長李伯璋今天宣布，健保署用人工智慧自行開發模型，針對如電腦斷層的放射診斷進行自動化判讀，可望發展智慧審查工具，協助審查專家，揪出醫界脫序申報行為。

衛生福利部中央健康保險署上午舉行記者會，李伯璋表示，健保資源有限，必須有效利用，對醫界的診斷也盡量信任，但還是會有一些「脫序」，需要審查。

根據健保署統計，全國醫療費用申報資料中，每年門診申報3.6億件，住院申報也有344萬件。截至今年7月，已累計收載檢驗檢查報告24.7億筆，資料量非常龐大，需專審的案件也有260萬件，造成3500名審查專家沉重負擔。

民國107年統計資料顯示，檢驗檢查前5名，依序為電腦斷層（344萬人次/111億點）、超音波（1031萬人次/82億點）、磁振造影（84萬人次/67億點）、心臟酵素與血脂肪（4393萬人次/59億點）、病理檢查（257萬人次/40億點）。

健保署醫審及藥材組視察賴秋伶在記者會表示，電腦斷層檢查量高，檢查部位以頭部、頭頸部近4成為多，健保署以頭部CT檢查報告發展自然語言處理模型，準確率達99%，在14萬筆頭部CT檢查報告中，與疾病無直接相關異常率約4成。

雖然異常率約4成，但也意即有6成民眾是經過檢查發現疾病；賴秋伶指出，尊重醫師的專業判斷，需要透過檢驗檢查排除疾病或協助追蹤診斷，但也確實發現有些醫療院所異常狀況明顯，可能屬不必要的檢查。

根據健保大數據分析，今年1到6月全台各特約醫院門診（不含急診）執行電腦斷層、磁振造影檢查，約有2.3萬件（3%）主次診斷都屬初級照護，如頭痛、關節炎、咳嗽等。

健保署認為，開發人工智慧（AI）作為醫療申報審查工具是時勢所趨，初步運用模型分析14萬筆資料需10小時，平均每筆0.25秒，專家判讀則需13個月（平均每筆4分鐘）才能完成。未來也會逐步擴增開發胸、腹部影像檢查報告。

賴秋伶表示，現階段模型審查的結果不會直接用於申報核扣審查，核扣仍須專業醫師臨床判斷。智慧審查結果現階段先提供給醫療院所，院所也可回饋意見，協助模型修正。

第二階段就會將模型審查結果提供專業審查醫師，先協助醫師揪出可能異常案件，有助縮小審查範圍、減輕審查負擔。（編輯：張雅淨）1080829