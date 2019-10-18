不讓食安受害者孤單 跨領域專家組權益促進協會

（中央社記者陳偉婷台北18日電）有鑑於台灣曾有數起重大食品安全事件，受害者多只能自行承擔，缺乏照護機制，跨專業領域專家今天組食安及受害者權益促進協會，盼監督國家政策，維護受害者權益。

台灣過去發生多起食品安全事件，對民眾健康產生重大影響。如震驚社會的多氯聯苯米糠油事件，對許多民眾造成長達數十年的健康危害，但廠商事發後就宣布破產導致求償無門。一直到2009年台灣油症受害者支持協會成立，才協助受害者爭取權益。

台灣食品安全及受害者權益促進協會下午舉行成立大會，籌備會主任委員廖脫如也是油症受害者。她受訪時表示，因長期攝食受污染的食品，身體出現很多狀況，甲狀腺也切除，罹患三高等慢性病，一累就會暈眩。尤其對下一代健康也產生風險，小孩出生時體重輕，且難照顧，是許多女性油症受害者共同的痛。

廖脫如表示，近年台灣發生多起食安事件，民眾可能在不自覺狀況下就把有毒物質吃下肚，影響身體健康。過去只能由食安受害者和家屬承擔責任，政府沒有相關健康照護機制，也缺乏救濟補償，成立協會有助持續監督和倡議。

副總統陳建仁在成立大會致詞時說，過去台灣發生多次食安事件，包含多氯聯苯、三聚氰胺毒奶粉、塑化劑等食安議題，在總統蔡英文上任後，致力於食安5環政策，加強源頭管理、加重惡意黑心廠商的懲罰，守護民眾健康。

陳副總統表示，過去處理食安議題多是亡羊補牢、緊急應變，也消耗民眾的信心；如果能透過精密檢測、分析和控管，充分了解食品可能產生的有害物質和相關性，能教導民眾減少有害物質暴露，減少危害事件。

陳副總統也說，政府還有很多需要努力的地方，如食安法裡對受害者權益的保障，或未來需要立國民營養法，都有賴大家一起努力，食安及受害者權益促進協會的成立非常重要。

台灣大學環境與職業健康科學研究所教授郭育良受訪時表示，食安危害事件的後續追蹤和照護都非常重要，有些食品有害物質暴露可能造成長期的健康影響，如心血管問題或其他慢性病。但過去發生時，若只有受害者個別的聲音，很難釐清是否為食安造成的疑慮；協會有助整合受害者，集合眾人力量，監督相關政策並向前推進。（編輯：管中維）1081018