鼓勵4癌篩檢護健康 北市送悠遊卡加值金

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市衛生局今天指出，COVID-19疫情影響，今年1至11月癌症篩檢量較去年下降2成，為鼓勵民眾定期篩檢，推出接受子宮頸癌等4癌篩檢送悠遊卡加值金活動，明年元旦起實施。

台北市衛生局健康管理技正林雪蘭今天在記者會上表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，導致1至11月癌症篩檢量較去年同期下降21.88%、篩檢人數減少10萬558人次，如今疫情趨緩，民眾恢復篩檢的狀況仍不如預期。

林雪蘭說，由於癌症初期症狀不明顯，定期篩檢癌症可以早期發現、早期治療，提升治癒率與存活率。根據衛福部健康署調查，定期篩檢可讓口腔癌的死亡率下降26%、大腸癌下降35%、乳癌下降41%、子宮頸癌下降70%。

林雪蘭表示，為鼓勵民眾到1037家散布在社區裡的醫療院所就近篩檢，明年元旦起將推出4癌篩檢集點活動，凡符合4癌篩檢資格或疑似陽性個案的台北市民，加入台北通APP會員並完成篩檢，即可累積健康點數，並兌換價值新台幣100元或150元的悠遊卡加值金。

衛生局說明，子宮頸癌篩檢對象為30至69歲首次完成篩檢者、33至69歲自109年未接受篩檢者、36至69歲自105年未接受篩檢者；口腔癌篩檢對象為有嚼檳榔或吸菸習慣的30歲以上市民及18歲以上原住民。

乳癌篩檢對象為45歲以上未滿70歲或有二等親乳癌家族史的女性；大腸癌篩檢對象為50歲以上未滿75歲市民。（編輯：李亨山）1101220