北市防疫計程車司機確診 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）中央流行疫情指揮中心昨天晚間證實，台北市一名防疫計程車司機確診COVID-19，疫調及確診者匡列正在進行中。指揮官陳時中今天下午2時記者會說明疫情及防疫作為等事宜。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，至今累計14人確診，除1名防疫計程車司機病毒序列不同，其餘13人暫列群聚。指揮中心昨天晚間公布的這名個案，暫未編列案號，為本國籍60多歲男性、Ct值30。

桃機群聚不斷擴大，外界關注桃園是否提升疫情警戒至第3級。陳時中昨天表態，現階段疫苗涵蓋率高，醫院也提前整備，會審時度勢做最好對策。

全國疫情警戒標準第2級期限至明天為止，是否受到本土疫情持續調整部分地區警戒級數，成為今天下午記者會焦點之一。

另外，隨著本土疫情出現，指揮中心7日宣布，縮短第3劑COVID-19疫苗接種間隔，醫療院所湧現預約潮，醫護人員電話接都接不完，呼籲重啟疫苗線上預約平台，指揮中心已於昨天下午討論相關事宜，今天下午記者會將說明預約平台重啟時程。

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指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬7302例確診，分別為2630例境外移入，1萬4618例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計113例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）1110109