夜市攤商突昏倒命危 女護理生與父CPR及時救回

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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）夜市攤商左姓男子突昏倒失去生命徵象，同業林各聲和讀護校的女兒輪流對左男實施心肺復甦術，再由救護車送醫，一路上一環扣一環，經裝設葉克膜、心導管手術終救回一命。

57歲男子左吉安去年12月在北斗夜市準備擺攤時，突然倒下失去生命徵象，附近攤商林各聲見狀，與就讀護校的女兒當下進行心肺復甦術（CPR），消防員到場接手急救與電擊，送往北斗卓醫院插管，再轉到彰化基督教醫院急診，經檢查、安置葉克膜、心導管手術等緊急治療，終於將左吉安從鬼門關前救回，院方今天為他慶祝。

彰化基督教醫院今天舉辦記者會，救人英雄林各聲接受媒體聯訪說，當天忙著擺攤，聽到有人大喊「有人昏倒」，立即放下手邊工作跑過去，那時也忘記自己曾學過心肺復甦術，也忘記如何施作，剛好那天讀護校的女兒也來夜市，女兒一邊為左吉安進行心肺復甦術，一邊幫他複習動作，父女倆輪流急救，直到救護員接手。

左吉安的妻子說，當天天氣冷，丈夫之前就提過胸悶，沒想到在醫院安排進一步檢查前出事；左吉安則說，經過這件事覺得，如果每人都會施行心肺復甦術，就是幫助患者最大福利，這實在是很重要的事。

彰基急診暨重症醫學部主任林晏任醫師說，左吉安無預警昏倒，當時所幸獲得林各聲父女倆急救，在救護車上電擊後恢復心跳，到醫院評估為心臟問題，插管並緊急送彰基，發現患者呼吸衰竭、心律不整、急性心衰竭伴肺水腫及心因性休克，決定裝設葉克膜及心導管檢查，當晚由心臟內科醫師楊秉忠進行心導管手術。

楊秉忠指出，患者狀況非常嚴重，第一時間若沒有急救，可能當下便救不回來了，後續卓醫院、急診醫師評估也非常重要，讓心臟內科、外科一環扣一環救回患者，雖然目前左吉安腎功能尚未完全恢復需洗腎，但意識清楚、行動自如，且心臟功能也恢復，算是撿回性命。

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卓醫院院長卓建志表示，對於OHCA（到院前心肺功能停止）狀態患者，現場就是做CPR，如果還有AED，也要先電擊；彰化縣消防局緊急救護科長周雍華說，為推廣全民CPR，消防局辦理CPR加AED認證，今年和彰基等6家醫院合作辦理，歡迎民眾到消防局官網查詢課程。

彰基院長陳穆寬、副院長周志中表示，民眾遇別人發生突發事故，想協助患者但又害怕造成二次傷害，但緊急醫療救護法第14-2條保障救護人員以外的民眾適用民法、刑法緊急避難免責規定，感謝林各聲父女倆見義勇為，請大家盡量發揮愛心做CPR緊急救人。（編輯：陳仁華）1110223