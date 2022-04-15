陳時中、莊人祥自我健康監測 疫情記者會誰主持待定

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（中央社記者江慧珺台北15日電）COVID-19疫情持續，疫情指揮中心指揮官陳時中與發言人莊人祥昨天出席新北市活動有同場記者確診，兩人需自我健康監測，今天下午的疫情記者會由誰主持仍待定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數持續攀升，昨天國內新增874例本土病例，再創台灣COVID-19疫情史上新高，今天將公布新增的本土個案數也備受關注。

新北市昨天舉行COVID-19居家照護計畫全面啟動記者會，有1名與會記者PCR採檢陽性確診，Ct值14。新北市衛生局指出，與會人員需自我健康監測。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥以及市長侯友宜昨天出席記者會，侯友宜昨天快篩呈陰性；莊人祥昨天說明，他與陳時中將於兩天內快篩。

此外，韓國疫情趨緩，韓國政府宣布將於18日起解除所有社交距離限制，另據韓聯社報導，政府將於25日起將COVID-19從一級傳染病下調至二級。

最新國內外疫情、防疫作為、疫苗與藥物狀況，指揮中心將於下午2時召開疫情記者會說明，但因陳時中與莊人祥皆於自我健康監測期間，由誰主持記者會目前仍待定。（編輯：唐聲揚）1110415