許舒博：台灣應與世界同步 疫情達高峰後可解封

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（中央社記者曾智怡台北29日電）國內疫情升溫，連日確診人數破萬，商總理事長許舒博認為，疫情會在兩個月之內到達高峰再趨緩，到時台灣應跟其他國家一樣解封，否則「跟世界不同步，不是好現象」。

許舒博今出席「2022台灣餅甄選活動誓師記者會」指出，目前為止衛福部長陳時中尚未說出「共存」兩字，但大家其實都已體認一定會與病毒共存；他認為，疫情在兩個月之內達到高峰、並趨緩後，台灣應跟其他國家同步解封，「不要再有那麼多限制」。

許舒博提到，最近居家隔離政策改成「3＋4」，機組員亦同，應思考針對外國旅客、本國人返國降低隔離天數，才能讓經濟與醫療動能穩定發展，否則繼續下去，「台灣跟世界不同步，不是好現象」。

他進一步說，既然現在大家都是輕症，就當成流行感冒，目前包含亞洲多國與歐洲都已開放，「我不認為現在3＋4政策能維持多久，遲早還是要解封」，再次啟動紓困方案也沒有必要。

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近日民眾瘋搶快篩，許舒博表示，曾帶藥廠去衛福部談口服藥劑訂購，當時訂了兩萬劑，「我一直強調不夠」，結果現在才要訂70萬劑；如今3＋4居隔政策、以篩代隔，篩劑一定要到位，假設當時就有70萬劑，現在根本不用限制，繼口罩之亂，又來一個篩劑之亂，不是好政策。

針對中國疫情封控措施和俄烏戰爭，許舒博表示，俄烏戰爭對能源、食物尤其影響，無法預測何時緩解，「美國、歐洲大量提供武器給烏克蘭，就表示（戰爭）可以撐更久，影響範圍就越大」，預期小麥等食物會繼續高漲，糕餅業首當其衝；至於中國喊出今年GDP成長逾5%，「我認為不可能」。（編輯：楊凱翔）1110429