兄弟姊妹同年級能否選同班 教育部將與縣市研商

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（中央社記者許秩維台北27日電）全國教育產業總工會今天表示，不同胎的小孩就讀同年級，卻無法選擇同班，恐造成家長困擾，呼籲開放家長自由選擇。教育部回應，將與各縣市政府研商。

全教產發布新聞稿指出，依據各縣市的「常態編班及分組學習補充規定」，子女若屬雙胞胎或多胞胎，家長可依其意願選擇同班或不同班；若不同胎的兄弟姊妹就讀同年級時，僅台北市、高雄市、台南市、台東縣等開放讓家長可選擇同班或不同班。

全教產提到，各縣市可能只注意到雙胞胎或多胞胎，卻忘記有些家庭可能9月生1個、隔年8月再生1個，此時不同胎的兄弟姊妹就會讀同年級，如不能編在同一班，將造成家長困擾且不易兼顧，呼籲教育部協調各縣市教育局採開放措施，讓家長自由選擇不同胎但同年級的孩子是否同班。

教育部透過文字回應，考量家長權益，國民及學前教育署將針對家長不同胎的小孩能否自行選擇同班、異班的情形，與各縣市政府研商，同時也會針對授權直轄市、縣（市）主管機關訂定補充規定範疇蒐集意見，並配合國民教育法修法程序，完成相關準則的修訂。

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此外，日前聯合新聞網報導，嘉義縣東石高中一群高二學生家長向校長蔡吉郎及教育部陳情，檢舉黃姓女教師在班上教自己女兒，評女兒成績獲高分，讓同班同學深感不公。

教育部表示，高中進行學生編班，應依據教育部訂定發布的「高級中等學校學生編班及轉班作業原則」相關規定辦理；針對東石高中案例，國教署已向學校瞭解，並要求學校依學生學習評量相關規定辦理，確保學生學習評量的公正、公平。（編輯：管中維）1110627