線上學習只把黑板內容放螢幕 學者：恐弱者愈弱

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（中央社記者陳至中高雄26日電）台北市成功高中校長孫明峯今天在全國教育局處長面前指出，線上學習不該只是把黑板的內容複製到螢幕上，缺乏多媒體設計和線上教學技術，恐使強者愈強、弱者愈弱。

教育部今天在高雄市舉辦全國教育局處長會議，成功高中校長孫明峯受邀以「後疫情下的數位學習新常態」為主題，分享近年數位學習的發展。

孫明峯提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下許多學校停課，迫使教師開始線上教學，但要讓數位學習元素永久融入校園，還需要更多觀念的改變，以及行政端長遠的規劃。

孫明峯提到，數位學習如果只是把黑板教學改到螢幕上，沒有數位課程設計的底蘊支撐、沒有線上教學技術做調解，也沒有運用多媒體設計的原則，來緩解學生的認知負荷，恐難以關注到學生的學習成效與個別差異。

孫明峯指出，在疫情停課期間，各界也有反映線上學習下，如果課程沒有妥善設計，最終會使學生強者愈強、弱者愈弱，擴大教育的社會經濟落差。

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教育部長潘文忠也認同孫明峯的說法，呼籲各界更努力地精進數位課程設計，尤其是引導學生自主學習。他提到已有許多縣市、學校發展出「共同備課」模式，透過教師間分享「教學包」，讓數位課程更貼近學生需求。

潘文忠表示，去年疫情全國停課，前2、3週可說是兵荒馬亂，教師不得不上場以百米衝刺數位教學，但也因此看到教師的適應和潛力，有些老師甚至已成為「教學網紅」。他相信數位學習將是未來的「日常」，學生會更有機會按照自己的進度和時間學習。（編輯：張雅淨）1110726