「班班有冷氣」衍生維護汰換費 縣市憂預算排擠

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（中央社記者陳至中高雄27日電）行政院推動「班班有冷氣」，但衍生未來維護費與汰舊換新的龐大費用，教育部承諾納入一般性補助款，但縣市政府擔心預算排擠，呼籲以專案經費補助。

全國中小學「班班有冷氣」計畫於今年夏天前達標，完成裝設18萬多台冷氣，並改善學校電路、增設電力管理系統。教育部並承諾民國112年起一般性補助款指定項目，除執行國中小老舊校舍整建，也納入冷氣汰換工程。

教育部今天在高雄市舉辦教育局處長會議，台南市教育局長鄭新輝提案，認為一般性補助款額度有限，加上工程造價持續上漲，若將冷氣設備汰換納入，恐排擠既有老舊校舍整建的額度。

鄭新輝表示，一般補助款就是「一塊餅」，不可能包山包海，除了部分有錢的直轄市，其他縣市都會面臨經費不夠的問題，像台南有些教室冷氣已裝了15年，至今找不到經費汰換。

對此，教育部國民及學前教育署長彭富源解釋，中小學老舊校舍整建到111年，已逐步完成Is值（耐震指標）100以下校舍的耐震改善，各縣市需求已較前年度低，因此112年起才將冷氣汰換費一同納入「改善國民中小學校園環境」的一般性補助款指定項目。

彭富源請縣市預先盤整學校冷氣汰換需求，分年納入一般性補助款辦理。至於「班班有冷氣」政策大量裝設的冷氣，預估119年度起將面臨汰換，對地方政府財政造成負擔，教育部承諾，將另行提前評估後續處理方式。

教育部長潘文忠也提到，各縣市須逐年汰換的冷氣設備不一，例如台北市教室較早裝設，但有些縣市在「班班有冷氣」政策前只有2成教室有裝，因此近年的汰換費用，比較難以「專案」方式推動。

另外，高中職冷氣電費及維護費，目前仍採「使用者付費」，台北市政府教育局提案應和國中小一樣，納入一般性補助款。

教育部提供的文字回應指出，行政院一般性補助款是以「義務教育」階段為原則，高中職目前仍非義務教育。台北市等縣市冷氣收費運作機制已執行多年，可依現行方式辦理。

潘文忠則在會中提到，台電公司為反映成本，對採取優惠電價的範圍相當嚴謹，義務教育部分政府責無旁貸，高中職是否納入優惠電價，仍在努力爭取、溝通中。（編輯：張芷瑄）1110727