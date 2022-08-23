台灣首例擱淺藍鯨 將以3D骨骼建模修復原貌

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）台東海岸線2年前發現死亡的擱淺藍鯨，由於全球數量稀少、樣本珍貴，海洋保育署與成功大學、海洋生物博物館合作，將以藍鯨骨骼3D建模技術輔助修復，重現藍鯨骨骼原貌，明年亮相。

海保署表示，民國109年1月在台東縣長濱海岸線發現藍鯨，是台灣第1筆藍鯨擱淺紀錄，因藍鯨於全球數量稀少且樣本珍貴，海保署邀集國內鯨豚相關領域的專家，共同進行學術研究。

此外，海保署去年11月29日與國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心、國立海洋生物博物館，簽署「藍鯨骨骼標本合作備忘錄」，希望將藍鯨全身骨骼樣本修復重建並組裝後，公開展示，以推廣海洋環境教育及保育觀念。

海保署今天發布新聞稿表示，此擱淺藍鯨雖為幼體，但全長達20公尺，不僅軟骨組織多，頭骨也破碎嚴重，因此修復及保存工作面臨很大挑戰。骨骼必須先蒸煮至完全除肉後，經長時間反覆去油處理、晾乾及脫色，待骨頭成為可典藏狀態，才能進行細部修復及碎裂大片物件定位，並上色及預組裝。

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海保署表示，為讓骨頭原件完整被保留並正確組裝，已將全副藍鯨骨骼進行3D掃描建模，再以數位模型完成虛擬骨骼組裝，同時也模擬修復頭部的缺骨部位，提供後續骨頭原件重建技術重要的參考依據。

目前成功大學完成前置處理的藍鯨骨骼約有156塊（包含鯨鬚板及附屬漁具繩索），已全數交由海生館進行下一階段骨骼細部修復計畫，預計在明年暑假，民眾就可看到藍鯨骨骼於國立海洋生物博物館亮相。（編輯：張雅淨）1110823