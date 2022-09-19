促淨零排放 集貨加工場將投入農業循環

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）因應農委會主委陳吉仲先前宣布，2040年農業要率先淨零排放。農委會今天表示，已預告修正相關辦法附表，預計第4季可上路，屆時集貨加工場將可投入剩餘副產物再利用產業。

農委會官網已於13日公告「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」第13條附表1修正草案，將其中的 「稻草、稻殼集貨加工室（場）」細目，修正為「農糧剩餘副產物集貨加工室（場）」，並規範其來源必須為「農業生產經營過程中所剩餘之副產物」。

農委會企劃處副處長王玉真接受中央社記者電話訪問時說明，原本的稻草、稻穀可作編織品，也能就地掩埋當堆肥；修正草案擴增為農業生產經營過程中所剩餘的副產物，都能投入集貨加工室（場）運作、使用後，在此場域進行農業循環投產的項目將更多元。

根據草案所述，王玉真指出，草案增列的竹木，就可以做竹炭，果樹枝（皮）、花卉殘株可以作為發熱、發電使用，草案中沒寫出來的廢菇包也能再利用，有助於農業加速邁向淨零排放。

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她說，草案預告14天，到27日為止，之後彙整預告期間各界提供的意見，預計第4季可公告上路。

農委會企劃處補充，增（碳）匯目標屆時除了會有國、公、私有土地新植造林達6.6萬公頃，老化竹林更新8萬公頃，每年可製成5000公噸燃料棒。且循環農業將建立1000場農林漁畜低碳永續循環場域，500多萬公噸農業剩餘資材全部再能源化、資源化及材料化。（編輯：張雅淨）1110919