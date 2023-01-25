雙北假日限定寵物公車免裝籠 計程車推寵物友善專車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

職業駕駛林立剛加入「毛孩優步」，會準備紙巾、水， 也備有快乾布，清潔寵物掉毛或下雨天防髒，除貓狗之外，還載過變色龍、黃金蟒、巴丹鸚鵡等寵物。 （Uber提供）中央社記者陳俊華傳真 112年1月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北25日電）大眾運輸也跟進「寵物友善」風氣，除雙北在週末假日有限定路線公車可免裝籠外，民間的Uber、Line Taxi也推出毛小孩能一起搭乘的服務，讓飼主出門更便利。

據統計，2021年全台寵物犬貓數量已達295萬隻，首度超過0到14歲的人口數289萬，「寵物友善」商機越來越大，除餐飲、住宿外，大眾運輸也跟上這股風氣，除了帶毛小孩出門玩，如果有就醫需求也可利用計程車的寵物友善服務。

在公車部分，台北市推出週末假日友善狗狗公車路線，提供中、大型犬免提籠上車服務，公車路線包含0東、225、262區、279、257、265、669、679、棕6、304承德、620、681、207、1、302、757、207、12、645等，採固定班次方式發車。

只要搭公車就可到達台北市12個行政區的狗運動公園或是狗活動區，但飼主需遵守「狗狗健康管理好」、「寵登疫苗不可少」、「定期驅蟲及除蚤」、「一人一犬好關照」、「上車牽繩戴口罩」與「衛生清潔有禮貌」6項動物友善公約。

新北市則提供9條假日寵物公車路線，包括243、707、845、859、895、綠2右、綠2左、862、863等，寵物公車將在車頭LED顯示「本車提供寵物搭乘」字樣，方便飼主辨識。

飼主帶寵物上、下車時，一定要緊牽繫繩、確認寵物安全；在車內以手扶持寵物，保護及安撫其情緒，也確保行車安全及其他乘客乘車權益；飼主應隨身攜帶撿便袋，以便即時清理，維護車內環境。

計程車部分，Uber選擇「毛孩優步」後可搭載一隻貓、狗等寵物，但保育類動物或其他經政府指定公告動物，如比特犬、獒犬等則無法攜帶。每趟行程額外附加費新台幣40元，鼓勵飼主使用牽繩、胸帶或手提籠，建議自備毛巾保護車內座椅，如果留下幼細的毛髮或正常合理動物氣味，不會額外收取清潔費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

職業駕駛林立剛表示，自己除準備紙巾、水等常備品，也備有快乾布，清潔寵物掉毛或下雨天防髒；有次巧遇乘客帶著受傷的狗上車，他更用快乾布幫助飼主裹起受傷的狗緊急送醫；除貓狗外，還載過變色龍、黃金蟒、巴丹鸚鵡等寵物。

另外，Line Taxi可在叫車時，在「新增乘車需求」中選取「寵物友善」服務，在「備註說明」欄位上告知寵物類型和大小，並須將寵物裝籠或提袋內。（編輯：楊凱翔）1120125