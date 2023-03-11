苗栗縣首現狂犬病鼬獾 籲避免逗弄野生動物

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）全台天氣持續晴朗，不少民眾外出踏青。疾管署提醒，苗栗縣首次檢出狂犬病鼬獾，狂犬病致死率近100%，籲避免逗弄野生動物，如遭抓咬傷，接受暴露後預防接種，可降低發病風險。

衛生福利部疾病管制署發布新聞稿指出，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局監測狂犬病疫情，日前發布苗栗縣首次驗出3隻鼬獾死亡後確診感染狂犬病案例，提醒民眾避免接觸野生動物，如遭野生動物抓咬傷，請儘速就醫評估。

疾管署說明，狂犬病是由狂犬病毒引起的一種急性腦脊髓炎，狂犬病毒從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成的傷口進入人體，潛伏期約1至3個月。

狂犬病初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或抓咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後發展至麻痺、吞嚥困難，咽喉部肌肉痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況。

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疾管署表示，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡，致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。

隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，各項防疫措施逐漸鬆綁。疾管署提醒，戶外郊遊踏青應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，才能減少暴露於狂犬病的感染風險，如不慎遭野生哺乳類動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，並儘速就醫。（編輯：陳政偉）1120311