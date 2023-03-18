東北季風增強 北部及東半部局部短暫雨

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（中央社台北18日電）中央氣象局表示，今天東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，迎風面的北部及東半部會有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴，南北溫差大，南來北往留意溫度變化。

溫度方面，氣象局表示，桃園以北及宜蘭白天高溫僅18到20度，相較昨天有6、7度的降幅；竹苗及花蓮高溫也會下降一些，約22到24度，其他地區高溫仍有25到29度，南北溫差大，南來北往留意溫度變化，至於低溫方面變化不大，各地約17至20度。

此外，今日桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天中部以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110318