弘光科大動保系學生澳洲實習 難忘幫雞洗澡

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）弘光科技大學動物保健系學生近日從澳洲實習結束歸來，學生分享說，除更加了解馬、羊、狗、貓、蜥蝪等動物特性，還有幫雞洗澡、牧場趕羊等經驗，都留下深刻印象。

弘光科技大學運用教育部新南向學海築夢計畫、深耕計畫經費補助，選送動物保健系大一至大四的日間部、進修部共18名學生，到澳洲TAFE公立技職學校進行5週的動物照護實習，由動物保健系副主任劉獻岳帶領18名學生前往澳洲實習，學生並將實習過程拍攝剪輯成影片，紀錄實習心得，也分享給同學與學弟妹們，鼓勵他們爭取明年前往TAFE實習機會。

劉獻岳指出，TAFE （Technical And Further Education）為澳洲公立技職學校，也是具有當地考照資格的訓練機構，提供優質的動物照護訓練，實習期間安排了動物解剖學、生理學、動物基本護理課程及實務操作。

大四學生陳姿穎指出，在牧場實際學習照顧馬、羊、牛等動物是很難得的體驗，印象最深刻的是要分齡趕羊時，有隻小羊突然暴衝跑進成年羊群中，澳洲老師當場示範徒手將小羊拎回小羊群中。

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大二的馬來西亞境外生陳思貽、游誠信都因喜歡動物，特地到弘光科大念動保系。陳思貽說，在台灣動物照護以伴侶動物（狗、貓）為主，而到澳洲實習可以實際接觸到馬、牛、羊、蟒蛇、蜥蝪等各種動物照護，非常多元有趣。

游誠信則指出，澳洲對於每隻動物的個別化照護很重視，像為了讓雞參加復活節動物選拔，他們在老師的帶領下，學習如何幫雞沖水洗澡、刷腳，以便打理得光鮮亮麗登場展示，是這趟實習中非常特別的經驗。（編輯：黃世雅）1130416