台大系統3校倡議大學之道 推單車通學低碳路線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北3日電）台大、台師大、台科大等台大系統3校因應校際通勤需求，共同倡議「大學之道」通學單車道，3校師生今天騎單車參與，希望推廣低碳通學路線，讓學生有更多元的通勤選擇。

台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學今天舉行「台灣大學系統大學之道單騎河岸會師」，3校共約300名師生從各自校園出發，最後集結在古亭河濱公園。3校副校長也和台北市政府代表、社區鄰里長簽署宣言，期盼早日讓3校學生騎單車跨校上課，享受節能減碳、健康又安全的通學路。

台師大新聞稿指出，台大系統3校共6萬多名學生，累計近10萬人次跨校修課，因應校際通勤需求與日俱增，台大系統3校共同倡議「大學之道」通學單車道，結合產官學專家，規劃3條特色單車道，希望讓跨校選課的學生能有更多元的通勤選擇，藉由低碳通學路線，減少公共運輸及汽機車的污染，同時帶動社區經濟發展。

台師大副校長印永翔表示，台北市有完善的公共運輸路網、平順舒適的人行道、便利的公共自行車系統，盼未來規劃「大學之道」單車道後，少了污染、多了健康，讓3校學生跨校上課更安全，假日則可騎單車悠閒逛市區，慢速體驗台北。

台大副校長丁詩同提到，近年來河濱公園環境改善非常多，整條路徑親近人群及大自然，有賴於政府及鄰里對於道路及下水道的改善；由於台大系統3校跨校課程增加，師生移動更頻繁，天天騎單車工作的他，鼓勵師生多使用校園周邊的YouBike微笑單車，能促進身體機能並減少碳排放。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台科大副校長劉志成指出，感謝台師大發起這項活動，他盼望未來3校能共同發展人文、歷史、自然及綠色科技，讓環境更加美好。

台北市交通管制工程處副處長劉嘉祐說，大學之道歷經市府與學校、鄰里、公部門多次會勘，排除重重阻礙，就是希望打造一個安全、友善的自行車環境及步行空間；目前規劃拓寬師大路的人行道，並於台大周邊設置彎曲道路及減速坡來打造交通友善區，希望能更改善3校之間的通學環境。（編輯：張雅淨）1130603