莫名腹痛高燒揪出憩室炎 醫籲長期便秘要小心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北14日電）本土劇演員馬幼興近期莫名高燒及腹痛送醫，才發現是憩室炎。醫師提醒，若長期排便不順，腸道中壓力過大就會形成憩室，好發於年長者及青壯年族群，表現以腹痛最常見。

媒體報導，馬幼興8日才開心曬出和一家人團聚吃父親節大餐的幸福模樣，豈料隔日突然腹痛難耐，甚至痛到一度站不起來，連「呼吸都會痛」，緊急送醫確診憩室炎住院，目前病情已獲控制。

員榮醫院肝膽腸胃科主任吳文傑今天接受媒體電訪指出，憩室好發族群包括老人家及長期排便不順暢的青壯年族群，長期便秘會讓腸子壓力過大，向外推擠形成如小袋子般的囊狀物，也就是「憩室」。

吳文傑表示，憩室常見位置以右下腹升結腸、左下腹乙狀結腸居多，因為這2個地方比較容易積便，大部分大腸憩室病的人，平時並無症狀或僅僅是輕微症狀。

一旦有症狀，吳文傑表示，通常為憩室出血或憩室炎，前者少見，可能是因為心血管疾病有在吃抗凝血劑導致，而憩室炎發生的原因是糞便卡在憩室內造成糞石，卡在裡面卡很久，結果細菌感染發炎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

憩室炎臨床症狀包括腹痛、噁心、想吐、發燒等，吳文傑說明治療方式，輕微者吃抗生素即可，嚴重則需要住院治療，打抗生素外就是儘量不要吃東西，讓腸道休息，減少糞便在腸道累積，休息2、3天緩解後，就可以正常吃東西，但若短期內反覆發炎，就會建議外科切除治療。

他建議平時應注意日常飲食，多食用高纖、自然食物，避免攝取過度精緻食物，可減少罹患大腸憩室機率，生活作息正常、規律運動，讓排便順暢也可減少發炎機率，若有不明下腹痛應儘早就醫。（編輯：謝雅竹）1130814