年菜健康吃 教部籲留意孩童過量攝取高熱量食物

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（中央社記者陳至中台北28日電）今天是除夕，傳統要團圓吃年菜，教育部提醒家長，留意孩童攝取過量的高脂肪、高糖分食物，對成長發育不利，建議每餐吃「八分飽」即可，並搭配適量蔬菜，增加膳食纖維。

教育部今天發布新聞稿指出，傳統年菜琳瑯滿目，肉類與油炸食品常常成為主角，應適量搭配蔬菜、水果及全穀類食物，並選擇低油、低鹽的烹飪方法，如清蒸、燉煮、烤或炙烤等，既能保留食物營養，又能降低食物熱量。

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過年期間除了大魚大肉，也經常可見各種零食。教育部建議，家長應引導孩子合理飲食，提倡每餐「八分飽」概念，細嚼慢嚥，避免暴飲暴食。同時也要留意孩子吃太多甜點，盡量選擇低糖或無糖甜品，飲料則可選擇水、無糖茶或天然果汁。

教育部也呼籲家長，春節期間可共同參加戶外活動，如散步、玩遊戲、跳舞等，不僅能幫助消化食物，也能促進血液循環、提升免疫力，保持健康體態。（編輯：張雅淨）1140128