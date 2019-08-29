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國家考試取消入場證制度 9/28起適用

最新更新：2019/08/29 13:14

（中央社記者游凱翔台北29日電）考試院今天召開院會，通過修正試場規則及監場規則，因國考試務數位化取消入場證制度；此外，放寬應考人員考試後15分鐘內可入場，但口試、體能測驗等例外，將在9月28日起適用。

考試院發布新聞稿表示，考試院院會上午通過修正試場規則及監場規則，取消入場證制度、放寬應考人員每節考試可入場的時間，相關調整將從9月28日舉辦的108年公務人員高考一級暨二級考試開始適用。

考試院解釋，目前辦理國家考試均對應考資格審查通過者製發入場證，作為輔助查驗應考人身分的證件，但國考已實施網路報名，入場證作為查驗身分的功能已式微，因此取消國考應試應持入場證的規定，應考人員可於國家考試網路報名資訊系統查詢或下載考試通知書後，持身分證明文件可入場應試。

考試院也說，為充分維護應考人員受憲法保障的應考試權，放寬應考人員每節考試後15分鐘內均可入場應試，但口試、體能測驗等，仍應在指定時間到場。

考試院強調，應考人員若未能即時以身分證件證明身分，應先出具切結書並接受拍照存證後，暫時准以入場應試，並在規定時間內補正相關資料。（編輯：張均懋）1080829

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