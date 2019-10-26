韓國瑜有條件補助交換生 柯文哲：政策要務實

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天提出挪用前瞻基礎建設經費支持大學生出國，不夠再由政府負擔說法。台灣民眾黨主席柯文哲下午出席黨提名立委參選人陳泓維見面會表示，政策要務實。

柯文哲表示，今天是來為民眾黨提名的立委參選人陳泓維加油打氣。對於記者詢問，明年的總統及立委大選對小黨是否不利，柯文哲說，自己估計明年總統大選投票率應該很低，大家不想投票的氛圍還滿重的，會去投票的都是相當堅定的支持者，中間支持者的投票率下降。

記者又問，韓國瑜在昨天提出，鼓勵大學生及研究生出國當交換生，所有費用他一定想辦法幫忙解決。柯文哲表示，台北市對學生出國也有補助，但那是貸款，自己覺得政策不要亂開支票，完全不用錢，台北市「大概沒辦法」。

記者再問，韓國瑜今天又透過新聞稿回應，大學生免費到國外當交換生的費用議題，可挪用前瞻基礎建設新台幣500億經費，不夠再由政府負擔。對此，柯文哲指出，自己覺得政策要務實，要講科學、數據、資料、統計，反對亂開支票，因為每開一張支票都應該清楚要多少錢、成本效益多少。

對於記者詢問，韓國瑜是否話說太快。柯文哲指出，「有人當家過了還是鬼扯」，但每個人的政治策略不一樣，自己不喜歡空口講太多。

記者詢問，國民黨主席吳敦義今天要行政院長蘇貞昌把對前總統馬英九的批評收回。柯文哲表示，一國兩制在香港是失敗的，其實大家都知道，但也不需要去做太多的政治操作，結果到最後「漏氣」，自己覺得，還是希望司法是公正、公平可被信賴的，把司法當政治工具是不長進的，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲指出，有時候自己講話比較中道，一開始好像比較吃虧，但時間久了反而覺得這樣比較好，民進黨在香港問題就是翻來覆去，但現在都有影音紀錄，會「漏氣」的。

最後，對於記者詢問，時代力量黨主席徐永明表示「要把人從民眾黨撈回來」。柯文哲指出，這是陷入戰略錯誤，時代力量不去吃「大塊的大綠」是戰略布局不對，政治發展應該是往大的區域發展，怎會轉過頭去吃較小的台灣民眾黨。（編輯：方沛清）1081026