賴清德參訪海灣繪本館 讚蔡其昌立院第一戰將

民進黨副總統參選人賴清德（前右3）28日走訪台中，參觀立法院副院長蔡其昌（前右2）推動成立的海灣繪本館，並在參觀蝴蝶主題故事館時，對栩栩如生的模型相當讚嘆。中央社記者蘇木春攝 108年11月28日

（中央社記者蘇木春台中28日電）民進黨副總統參選人賴清德今天到台中參訪第1選區立委參選人蔡其昌推動成立的海灣繪本館，賴清德說，蔡其昌是立院第一戰將，今天才知道他也有溫柔一面，籲民眾再給他連任支持。

海灣繪本館原是台中市清水眷村文化園區內一棟院宅，因年久失修不堪使用，透過立法院副院長蔡其昌、台中海灣故事文化創意協會與各界力量，經1年籌備改建，民國106年12月啟用，館內除有豐富本土創作者館藏，另有主題故事屋，讓孩子能在館內看故事、聽故事。

賴清德今天上午陪同台中市第3選區（后里、神岡、大雅、潭子區）無黨籍立委洪慈庸掃街拜票，接著拜訪后里區農會，下午在蔡其昌陪同下參訪海灣繪本館，會後再到大甲蔣公路夜市吃小吃。

賴清德先在繪本館外參觀眷村建築與周邊造景設計，接著到館內參觀鯨魚與蝴蝶主題故事館，並在繪本上簽名認養圖書。

賴清德致詞時表示，蔡其昌是立法院第一戰將，今天到繪本館才知道蔡其昌也有溫柔的一面，他說，蔡其昌當立委時就推動保留當地眷村，現在作為海灣繪本館，看了也很感動很喜歡，他在想如果是小時候也會常常來這裡，因為他很喜歡閱讀，相信繪本館未來可以吸引更多人。

賴清德也向民眾呼籲，未來要給蔡其昌更大機會，相信可以做更多事情，但無論如何，這次一定要先當選，他強調大家都認為蔡其昌沒問題，包括自己也認為沒問題，但票要投下去才算數。（編輯：洪學廣）1081128

民進黨副總統參選人賴清德（前中）28日在立法院副院長蔡其昌（前右2）等人陪同下，走訪位於台中清水的海灣繪本館，參觀館外眷村建築與周邊造景設計。中央社記者蘇木春攝 108年11月28日