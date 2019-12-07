苗栗造勢趕場 韓國瑜馬吳3人王不見王

國民黨總統參選人韓國瑜（中）7日到苗栗縣參加宗教界活動時表示，台灣2019年代表字是「亂」，代表台灣人民的心聲，感謝宗教界付出，但「風調雨順靠老天爺，國泰民安要靠自己」。中央社記者管瑞平攝 108年12月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到苗栗，分別參加尋求連任的立委徐志榮、陳超明的造勢大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義也都站台力挺，但他們3人行程始終錯開，皆未同台。

國民黨苗栗縣立委徐志榮（第2選區山線）、陳超明（第1選區海線）尋求連任，兩人今天各自在苗栗市、竹南鎮舉辦總統、立委聯合競選總部成立大會，除國民黨總統參選人韓國瑜外，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義分別站台，苗栗縣藍營政治人物包括前縣長劉政鴻、縣長徐耀昌及議長鍾東錦、副議長李文斌、各鄉鎮首長、代表會主席均現身力挺，營造大團結氣勢。

韓國瑜上午先到縣立體育場參加中華玄門總會、中華玄門法師總會舉辦的龍華聖會，此時吳敦義已早一步抵達徐志榮會場；而馬英九前腳才從竹南鎮陳超明總部離開，吳敦義接著上場助講約15分鐘，之後，韓國瑜又約在20分鐘後到場。

由於各自行程安排，韓、馬、吳3人雖同在苗栗境內趕場，卻始終未同台，苗栗警方為協助各會場沿線交通，出動約450名警力交管。

韓國瑜表示，台灣2019年代表字是「亂」，代表台灣人民的心聲，人民內心不安寧、對未來憂心，他參加龍華聖會心中百感交集，感謝宗教領袖的付出，期盼大家一起為台灣、為人民祈福。

他說，「風調雨順靠老天爺；國泰民安要靠自己」，20、30年前台灣經濟突飛猛進，各項表現居亞洲四小龍之首，但民進黨執政3年半以來，「就像小時候看的電視機，是黑白的」，大家看不到未來。

韓國瑜強調，一名好總統對國家太重要，2020唯一能夠改變命運的武器就是手中選票，呼籲苗栗鄉親團結支持他及立委徐志榮、陳超明，讓國民黨繼續帶領中華民國全力衝經濟、建立廉能政府。

今天冷氣團來襲，低溫加上風勢強勁，韓國瑜致詞時一度被強風吹得「倒退嚕」，一旁陳超明連忙拉住。韓國瑜自嘲，以前比較胖，選舉後瘦了4公斤，健康消耗越來越大，「現在唯一可以保證，除了心地善良之外，其他身體都不太好了」，引起台上台下一陣笑聲，也有許多支持者高喊加油、凍蒜。（編輯：卞金峰）1081207