選前之夜 蔡總統：高雄人不能讓韓國瑜騙第二次

尋求連任的總統蔡英文（中黑衣者）10日催票行程馬不停蹄，晚間現身在高雄鳳山舉辦的「光復高雄之夜」造勢晚會，向民眾全力催票，呼籲務必票票入匭。中央社記者董俊志攝 109年1月10日

（中央社記者王淑芬、葉素萍高雄10日電）總統蔡英文今天在「光復高雄選前之夜」造勢晚會火力全開，指國民黨總統候選人韓國瑜「原來高雄人是他用完就丟到旁邊的工具」，還說「高雄人絕對不能讓他騙第二次」。

「2020蔡英文、賴清德光復高雄選前之夜」在捷運鳳山西站出口重劃區舉行，熱情的民眾一波波的湧入，支持者揮舞旗幟為候選人加油打氣喊凍蒜，高昂的士氣展現勝選的決心，主辦單位在晚間8時12分喊出現場超過30萬人。

面對台下爆棚還外溢到周邊道路滿滿的支持者，蔡總統火力全開，她瞄準韓國瑜並批評他當選市長沒幾個月就去選總統，她說，原來高雄人是韓國瑜追求權力的跳板、高雄人是他用完就丟到旁邊的工具。

她反問，「愛情摩天輪蓋好了嗎？阿諾有來台灣嗎？石油有開始挖嗎？F1賽車場有在蓋嗎？大家有發大財嗎？」

台下熱情的民眾回應「沒有」。蔡總統表示，她的對手說，「寧願相信韓國瑜一次，也不要給蔡英文騙兩次」，但她認為這句話應倒過來講，「高雄已經被他騙一次，高雄人絕對不能讓他騙第二次」。

蔡總統說，相信高雄人一點都不快樂，罷韓遊行數十萬人上街頭，韓國瑜選擇不看、不反省檢討，還動員韓粉保護他市長的位子，她質疑讓這樣的市長當總統，台灣社會一年365天，每天要活在挺韓反韓對抗中，每一天都在改革與反改革的社會動盪中度，「這款的台灣是我們要的台灣嗎？這款的台灣不必中國滲透、威脅，自己內部已分裂、有衝突」。

蔡總統指出，韓國瑜稱罷韓遊行，光復高雄大布條是民主遮羞布，呼籲支持者明天站出來，讓高雄的選票開得漂亮。她說，11日的選舉「高雄人不需要還民進黨公道，不需要還陳其邁公道，不需要還陳菊公道；這一場選舉不是復仇，也不是懺悔，高雄人沒有欠民進黨，這場選舉是在決定台灣年輕人的未來，是在決定台灣人民能否在中國壓力下，勇敢做出民主自由的選擇」。

蔡總統呼籲「高雄人思考要把國家交給信口開河的人還是交給說到做到的人？台灣人民要所有的改革回到原點嗎？明天是改革與反改革的對決，全世界都在看高雄人答案」。

蔡總統指出，國民黨砸下重金動員、買廣告，面對對手鋪天蓋地的攻勢，化解焦慮最好的方法就是出門去投票，尤其政黨票勿分票、勿配票，呼籲大家「蔡英文一票、民進黨一票」，只有國會過半才能擋住中國排山倒海的壓力。

選前之夜在下午3時就有民眾陸續進場，攤販在場外賣起烤香腸、手搖飲等，周邊道路彷彿是夜市，還有民眾傍晚就大排長龍等候領取光復高雄選前之夜限定版紅包袋等，不僅衝人氣也為晚會暖場，非常熱鬧。

行政院副院長陳其邁、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲接力催票，並呼籲集中選票讓高雄立委「八仙過海」。潘孟安及立委鍾孔炤拉起屏東縣立委候選人蘇震清及鍾佳濱的手，呼籲全力支持現任立委競選連任，力拚民進黨國會過半。

總統府秘書長陳菊不滿外界抹黑她執政高雄造成高負債，她說，承接了前市長的負債，也扛起很多重大建設的舉債等，推動建設為翻轉高雄，籲人民勿聽信不實抹黑，用選票堅定支持蔡總統連任，守護台灣民主。（編輯：黃世雅）1090110

蔡總統高雄選前之夜 婦人排6小時領紅包袋

（中央社記者陳朝福高雄10日電）民進黨今晚在高雄捷運鳳山西站旁的總統蔡英文競選總部前空地，舉辦選前之夜，並發放限量鼠年紅包袋，乘坐電動車的60歲尤姓婦人搶排第一名，她歷經了6小時如願領到紅包袋。

蔡總統高雄競選總部今晚舉辦「2020蔡英文總統高市勝選團結大會」造勢活動，並預告由總統府秘書長陳菊等人發放限量的總統紅包袋，大批支持者中午即聚集總部等候，紅包袋發放區大排長龍。

行動不便的尤姓婦人中午12時許即從高雄市小港區的住處，搭乘高雄捷運到美麗島站，再轉乘到鳳山西站，卡位搶排領限量紅包袋的第一名，等待至下午5時開始發放時如願領到。

尤姓婦人表示，「支持小英總統，排再久也不會累」，紅包袋要好好收藏。一名來自高雄大寮區的70歲黃姓婦人也表示，支持蔡總統，2020一定要贏。

陳菊下午5時許到場發放限量紅包袋，看到民眾大排長龍相當高興和感謝民眾支持。她說，發放光復高雄鼠年紅包袋，希望大家在選情之夜釋放熱情，明天將熱情化為選票，站出來支持3號蔡總統、8席高雄民進黨立委候選人及14號政黨票。

對於媒體提問昨晚國民黨的凱道造勢晚會人潮等問題，陳菊表示，不知道有多少人，人潮來自全台動員，各自努力，社會一定要有公道是非，不是靠網路、靠聲量，從事政治一定有原則是非，「這樣的公道社會，才是我們要追求的」，期待高雄人民站出來。（編輯：謝雅竹）1090110

民進黨10日在高雄鳳山舉辦「光復高雄」選前之夜造勢晚會，並發放限量鼠年紅包袋，吸引民眾白天就大排長龍，乘坐電動車的60歲尤姓婦人（前）搶得頭香。中央社記者陳朝福攝 109年1月10日

2020大選倒數計時，力拚連任的總統蔡英文（黑衣者）10日晚間現身「光復高雄選前之夜」高雄造勢晚會，向支持者懇託拜票，呼籲集中選票支持民進黨。前左為總統府秘書長陳菊。中央社記者董俊志攝 109年1月10日

民進黨在選前倒數最後時刻，10日晚間於高雄鳳山舉辦「光復高雄之夜」造勢晚會，與會支持者搖旗吶喊、熱情沸騰。中央社記者董俊志攝 109年1月10日

2020選戰最後關鍵時刻，民進黨10日選前之夜在高雄鳳山舉辦造勢晚會，總統蔡英文（前右3）與立委候選人攜手呼籲選民，務必要讓高雄立委「八仙過海」，一起捍衛台灣民主自由。中央社記者董俊志攝 109年1月10日

2020選戰最後關鍵時刻，民進黨10日晚間舉辦「光復高雄」選前之夜造勢晚會，總統蔡英文（前左3）現身帶起全場氣氛，並與立委候選人攜手催票。中央社記者董俊志攝 109年1月10日

大選投票在即，尋求連任的總統蔡英文（致詞者）10日晚間現身在高雄鳳山舉辦的「光復高雄之夜」造勢晚會，呼籲選民11日一定要出門投票，全力支持民進黨繼續執政，為台灣打拚。中央社記者董俊志攝 109年1月10日

民進黨「光復高雄」選前之夜造勢晚會10日在高雄鳳山登場，湧入大批支持者，總統蔡英文高雄競選總部宣布，晚間現場已有超過15萬人參與。（蔡英文高雄競選總部提供）中央社記者董俊志傳真 109年1月10日

民進黨10日選前之夜在高雄舉辦「光復高雄之夜」造勢晚會，現場熱情支持者齊聚，高舉「光復高雄」等標語全力支持「英德配」，激動高喊「凍蒜」口號。中央社記者董俊志攝 109年1月10日

民進黨陣營10日選前之夜在北中南各地舉辦大型造勢活動，高雄場的「光復高雄」造勢晚會也盛大登場，不少支持者攜家帶眷到場，一起為總統蔡英文加油。中央社記者董俊志攝 109年1月10日

2020總統大選即將投票，民進黨10日在高雄舉辦「光復高雄」選前之夜造勢晚會，吸引許多民眾參與，有人特地戴上小丑面具到場相挺。中央社記者董俊志攝 109年1月10日